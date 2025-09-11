Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un motorista de 24 anys en un accident a la B-10 a Sant Adrià de Besòs

Ja són 100 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

ACN

Sant Adrià de Besòs

Un motorista de 24 anys ha mort en un accident de trànsit a la B-10 a l’altura de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís quan passaven pocs minuts de dos quarts de sis de la tarda d’aquest dimecres. Per causes que s’estan investigant, un motorista va sortir de la via i va xocar amb la mitjana. El conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron, on al cap d’unes hores va morir. La víctima és un jove veí de Barcelona. Amb aquesta, ja són 100 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.

Arran de l’accident, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis

L’atac d’Israel a Doha cohesiona els països del Golf i els allunya dels Estats Units

Els pobles de la Cerdanya pugen als seus cims per penjar-hi la senyera

El BCE mantindrà els tipus al 2% amb els bons de França al focus

La intel·ligència artificial ha comès el robatori més gran de la història de l'Estat

El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”

Una noia de 23 anys i un home de 54 moren en un xoc frontal a l'N-II, a Vidreres

Mor un motorista de 24 anys en un accident a la B-10 a Sant Adrià de Besòs

