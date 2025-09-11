Mor un motorista de 24 anys en un accident a la B-10 a Sant Adrià de Besòs
Ja són 100 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any
ACN
Sant Adrià de Besòs
Un motorista de 24 anys ha mort en un accident de trànsit a la B-10 a l’altura de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís quan passaven pocs minuts de dos quarts de sis de la tarda d’aquest dimecres. Per causes que s’estan investigant, un motorista va sortir de la via i va xocar amb la mitjana. El conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron, on al cap d’unes hores va morir. La víctima és un jove veí de Barcelona. Amb aquesta, ja són 100 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
Arran de l’accident, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i cinc ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
