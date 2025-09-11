Una noia de 23 anys i un home de 54 moren en un xoc frontal a l'N-II, a Vidreres
La passatgera d'un dels vehicles ha resultat ferida crítica
ACN
Xoc frontal entre dos turismes amb dos morts aquest dijous a la matinada a l’N-II, a l’altura de Vidreres (la Selva), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Les víctimes són un home de 54 anys i veí de Sils i una jove de 23 anys, veïna d’Amer. A més, també ha resultat ferida crítica la passatgera d’un dels turismes, que ha estat trasllada a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan quedaven pocs minuts per a les dues de la matinada. Per causes que s’estan investigant, els dos vehicles han col·lidit frontalment, fet que ha provocat la mort dels dos conductors.
Amb aquestes dues, ja són 102 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any.A causa de l’accident, s’han activat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
- Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència