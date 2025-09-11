Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una noia de 23 anys i un home de 54 moren en un xoc frontal a l'N-II, a Vidreres

La passatgera d'un dels vehicles ha resultat ferida crítica

Vidreres (Selva)

Xoc frontal entre dos turismes amb dos morts aquest dijous a la matinada a l’N-II, a l’altura de Vidreres (la Selva), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Les víctimes són un home de 54 anys i veí de Sils i una jove de 23 anys, veïna d’Amer. A més, també ha resultat ferida crítica la passatgera d’un dels turismes, que ha estat trasllada a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan quedaven pocs minuts per a les dues de la matinada. Per causes que s’estan investigant, els dos vehicles han col·lidit frontalment, fet que ha provocat la mort dels dos conductors.

Amb aquestes dues, ja són 102 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest any.A causa de l’accident, s’han activat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Enquesta CIS: El PSOE es dispara i treu nou punts a un PP que retrocedeix després dels incendis

L’atac d’Israel a Doha cohesiona els països del Golf i els allunya dels Estats Units

Els pobles de la Cerdanya pugen als seus cims per penjar-hi la senyera

El BCE mantindrà els tipus al 2% amb els bons de França al focus

La intel·ligència artificial ha comès el robatori més gran de la història de l'Estat

El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”

Una noia de 23 anys i un home de 54 moren en un xoc frontal a l'N-II, a Vidreres

Mor un motorista de 24 anys en un accident a la B-10 a Sant Adrià de Besòs

