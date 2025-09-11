Quatre de cada deu accidents a la Catalunya central són per xocs amb animals
El cap de Trànsit explica que han reforçat la senyalització en els punts on més es detecta el pas de fauna salvatge
Els xocs amb animals representen quatre de cada deu accidents de trànsit a la Catalunya central. És una de les dades que s'extreuen del balanç dels accidents comptabilitzats pels Mossos des de principi d'any, amb 3.210 sinistres atesos fins al 31 de juliol. "Som una de les regions amb més incidència d’accidents amb animals", subratlla el cap de Trànsit de la regió, Gerard García.
Només al Bages i al Moianès s’han acumulat milers de topades en els últims deu anys, i el Bages ja és la tercera comarca catalana amb més sinistres d’aquest tipus. La majoria d’accidents els provoquen senglars i cabirols que travessen de manera sobtada les carreteres. Davant d'aquestes xifres, García explica que en els darrers anys s'ha treballat per reforçar la senyalització en aquells punts negres on s'han registrat més accidents per tal que els vehicles minorin la velocitat.
Tot i que els accidents amb fauna salvatge representen un percentatge important, el gruix dels sinistres (50%) continua tenint relació amb el factor humà. El cap de Trànsit explica que avui en dia disposen de més informació que mai per analitzar les causes dels accidents gràcies al sistema EDR, que permet guardar les dades de l'accident. Amb aquesta eina, poden conèixer la velocitat a la qual circulava el conductor, saber si accelera o frenava o si duia els llums encesos. "Ens ajuda a entendre millor les maniobres prèvies al xoc", explica.
El factor humà provoca la meitat dels accidents
Després d'acumular més de vint anys d'experiència analitzant les causes dels accidents, García apunta que "molts accidents serien evitables", sobretot pel que fa a la velocitat. "Un mateix accident a 140 km/h o a 100 km/h té conseqüències molt diferents. La velocitat multiplica la gravetat de les lesions". De fet, les denúncies per excés de velocitat han crescut un 25% en set mesos. De les de 23.600 que es van interposar l'any passat, s'ha passat a les 29.000 d'enguany en el mateix període. Tot i l’augment, García puntualitza que la velocitat mitjana a les carreteres ha disminuït. "A vegades les dades són enganyoses, no vol dir que la gent corri més, sinó que s’hi destinen més esforços policials".
Una altra de les causes relacionades amb el factor humà és el consum d'alcohol i drogues. "Aquest estiu hem detectat un augment en la detecció d’alcohol i drogues en els controls preventius que fem en zones d’oci i festes majors", explica García. Tot i això, puntualitza que els accidents amb alcoholèmies positives han baixat. "La gent està molt conscienciada, és veritat que no es detecten taxes molt elevades, és a dir, taxes penals, però el risc hi és igual. L’organisme i els reflexes no responen igual davant de qualsevol emergència", recorda.
Les distraccions també preocupen i són cada vegada més freqüents. Entre l’1 de gener i el 31 de juliol, les denúncies han passat de 1.032 a 1.594, un 54% més. La majoria estan relacionades amb l’ús del telèfon mòbil. Per això, els Mossos han intensificat els patrullatges de paisà amb l’objectiu de detectar aquestes infraccions.
