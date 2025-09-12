Successos
Detinguda una dona per intentar matar la seva filla de 10 anys a Madrid
L'acusada volia presumptament posar fi a la vida de la menor i a la seva amb la ingesta de pastilles
Vanesa Lozano
La Policia Nacional va detenir ahir una dona espanyola, de 48 anys, per intentar matar la seva filla, de 10 anys, en un pis del districte madrileny de Ciudad Lineal. D’acord amb les primeres dades de la investigació, que està a càrrec del Grup V d’Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, l’arrestada hauria intoxicat la nena abocant restes de pastilles a un iogurt que presumptament va donar després a la menor. Després, hauria intentat acabar amb la seva pròpia vida de la mateixa manera. Els fets van passar dimarts cap a les vuit del vespre, quan un dels fills de la dona va alertar els serveis d’emergència que havia trobat la seva mare i la seva germana inconscients a casa seva. Quan els sanitaris van acudir al pis, van trobar la dona i la seva filla al llit d’una de les habitacions, amb signes d’intoxicació provocada per la ingesta de medicaments. Mare i filla van ser traslladades a l’Hospital Gregorio Marañón, amb pronòstic reservat.
Fonts del cas han confirmat que la dona està sent investigada per un delicte de temptativa d’homicidi. Els agents van trobar a la casa una gran quantitat de capses amb fàrmacs i un iogurt amb "restes d’una substància en pols" a l’interior. També van recollir una nota de comiat escrita per la dona que, segons algunes persones del seu entorn, tenia problemes psicològics.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües
- Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?