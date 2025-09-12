Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat

L'evacuació pot ser més llarga del previst si això no es té en compte

La moto de l'home rescatat aquest divendres a Ribera d'Urgellet

La moto de l'home rescatat aquest divendres a Ribera d'Urgellet / Bombers de la Generalitat

Redacció

Ribera d'Urgellet

Si truques als Bombers de la Generalitat per demanar un rescat, una acció desafortunada com moure's del lloc de l'avís pot acabar suposant que l'evacuació s'allargui. Això és el que li va passar a un motorista aquest dijous a la nit a Ribera d'Urgellet. L'home va caure per un barranc proper a la pista de Castellot de Nabiners i no podia sortir-ne.

Va avisar els pares de la seva situació i els va enviar la ubicació d'on havia deixat la moto perquè la facilitessin a l'hora de dur a terme el rescat. Els Bombers es van activar juntament amb una dotació dels GRAE per trobar-lo segons les coordinades que havien rebut. Tot i això, el motorista, desorientat, es va moure i no va quedar-se amb el vehicle durant els minuts posteriors a l'accident.

Els Bombers avisen que és imprescindible no moure's de la ubicació proporcionada en casos com aquest, atès que les tasques de rescat es poden estendre més del previst. Tal com va passar amb el motorista de Ribera d'Urgellet. Inconscientment, en desplaçar-se, va abandonar l'indret on l'havien d'anar a buscar. Els Bombers van rebre la trucada a 1/4 de 12 de la nit i el servei no va quedar tancat 2/4 de 2.

L'home estava il·lès i un cop va ser rescatat, el van portar a una zona on l'esperava la família.

