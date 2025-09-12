Tragèdia al zoo: cinc lleons ataquen i maten un cuidador davant dels turistes
El recinte no havia registrat un cas similar en tota la seva història i els visitants no van poder espantar els animals
Pol Langa
Un grup de lleons ha atacat i matat un home de 58 anys que s’encarregava de cuidar-los a Safari World, el zoo més gran de Bangkok, a Tailàndia. La tragèdia ha estat anunciada pels mitjans tailandesos, que afegeixen que el més escabrós de tot és que l’atac va passar davant de desenes de turistes, famílies incloses, que visitaven en aquell moment el recinte.
Segons relaten testimonis de l'atac, alguns dels turistes van intentar espantar els animals amb botzines, sense èxit. Les autoritats policials van confirmar la mort del professional, que portava 30 anys de servei i que actualment s’encarregava de supervisar la zona dels animals salvatges.
Primera mort per lleons al zoo
Aquesta és la primera vegada que passa un succés d’aquest tipus al refugi de la capital tailandesa, segons van comentar els treballadors del lloc en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, a més d’apuntar que l’atac va ser perpetrat per cinc exemplars dels 32 totals amb què compta el zoològic.
D’altra banda, algunes organitzacions a favor dels drets dels animals ja s’han encarregat de denunciar les condicions de moltes espècies en aquest tipus d’espais. Així ho ha fet Jason Baker, vicepresident de l’ONG PETA, que també va lamentar la mort del cuidador.
Apuntava que "és hora que deixem de tractar els animals com a animals d’exhibició i els tractem com a éssers que mereixen llibertat i respecte", advocant així pel final de llocs com els zoos.
"Els zoològics confinen els animals salvatges en condicions antinaturals, suprimint els seus instints", afegia abans d’acabar. Aquest tipus d’organitzacions aposten per una posada en semillibertat d’aquests animals i deixar-los descansar en refugis com els santuaris, on tindrien més espai i condicions més similars a les del seu hàbitat natural.
