Cap dels Agents Rurals a la Catalunya central: "Cada vegada serà més freqüent restringir l’accés a la muntanya per risc d’incendi"
Jordi Carrasco destaca que una de les prioritats és intensificar la vigilància en els espais naturals més massificats per evitar la seva degradació
Jordi Carrasco (Manresa, 1975) és el nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya central. Enginyer industrial de formació, sempre havia sentit una vinculació especial amb la natura i aquest interès per protegir-la és el que el va dur a convertir-se en agent rural l'any 2010. Des d'aleshores, ha estat cap de l'àrea bàsica de l'Alt Camp, del Solsonès i, més recentment, del Bages i Moianès. La seva experiència l'ha dut assumir el lideratge de la regió central.
Quins són els reptes que es va plantejar en assumir el càrrec?
El rebo amb molta il·lusió i, a la vegada, amb molta responsabilitat. Assumeixo el càrrec amb la visió d'afrontar els reptes del cos d'Agents Rurals. És innegable que estem submergits en un procés de canvi climàtic, que ens obliga a posar la prevenció al centre, tant pel que fa a la lluita contra els incendis forestals com la massificació als espais naturals. Des de la pandèmia, la gent va sentir la necessitat de sortir a explorar més sovint al medi natural i això ha suposat una pressió de persones dins del medi que ens obliga a actuar.
Com es treballa per prevenir la massificació en els espais naturals de la regió?
A la Catalunya central tenim aquesta transició entre l'àrea metropolitana i la zona del Pirineu que fa que tinguem espais naturals molt rics en paisatges, molt interessants i amb molta biodiversitat, però a la vegada també molt fràgils. En aquest sentit, el pla especial de vigilància que vam iniciar aquesta primavera l'hem centrat molt en la vigilància d'aquests espais més sensibles, com ara el Parc Natural del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, Montserrat i el Cadí-Moixeró, que són els que reben més visitants durant l'any.
Quines són les infraccions més comunes?
L'any passat vam interposar un total de 736 denúncies a la Catalunya Central. Aquest any, fins al mes de setembre, en portem 786, que ja superen les de l'any anterior. L'increment està molt relacionat amb el reforç del Pla de Vigilància dels Espais Naturals, que ens ha permès duplicar la presència d’agents. Entre les infraccions més habituals, trobem l'accés motoritzat o els vehicles que aparquen fora dels espais habilitats, l'abandonament de residus o la pràctica de dur els gossos deslligats. Algunes de les conductes que més ens preocupen són les que generen un risc d'incendi, com ara les fogueres no autoritzades o les barbacoes en moments de molt risc al bosc.
Si parlem dels incendis d'aquest estiu, molts d'ells es van concentrar durant la temporada de sega. A què ho atribueix?
Aquest any hem tingut un percentatge més elevat d'incendis provocats per accidents amb la maquinària agrícola. Els dies de calor extrema i baixa humitat de finals de juny i principis de juliol, sumats a l’abundant combustible generat per les pluges de primavera, van fer que alguns focs fossin més difícils de controlar i arribessin a créixer. Tot i això, el compromís del sector de la pagesia amb la prevenció d'incendis és inqüestionable. Totes les segadores porten mitjans d’extinció obligatoris i, de les més de 750 inspeccionades arreu de Catalunya, només l’1% presentaven deficiències. Gràcies a això, la majoria d’incendis s’aturen ràpidament pels mateixos maquinistes.
Ens haurem d'acostumar a viure més sovint tancaments als entorns naturals per risc d'incendi?
La previsió és que anem a més. En un context de canvi climàtic, en què cada vegada hi ha més dies de risc extrem, és probable que aquestes mesures s’hagin d’aplicar amb més freqüència, tot i que sempre intentarem buscar un equilibri entre la prevenció i el dret d'accedir al medi natural. El fet de restringir l'accés a certs espais naturals té un doble objectiu. Per una banda, protegir les persones en aquells dies de més risc d'incendi i, d'altra banda, evitar les activitats que puguin generar un risc d'incendi, tenint en compte que el factor humà està al darrere del 90% dels incendis.
Quina part representen els incendis intencionats?
A Catalunya, només un 25% dels incendis són intencionats, una xifra molt inferior que a nivell estatal. Dins dels intencionats, diferenciem els piròmans, persones que pateixen un trastorn, i els incendiaris, que actuen amb premeditació per venjança o benefici econòmic. El percentatge més alt se l'emporten les negligències, que són responsables d'un 36% dels focs. Parlem d'aquelles conductes imprudents com llençar pirotècnia, fer barbacoes o encendre fogueres en nivell de màxim risc d'incendi. D'altra banda, els accidents provoquen al voltant del 15% dels incendis, i es poden ocasionar arran de la recol·lecció del cereal o per l'electrocució d'una au que comença a cremar en una àrea reduïda. Tots els incendis comencen en una àrea reduïda i es poden desenvolupar fins a provocar una gran emergència.
Si parlem dels rescats d'animals, és un dels àmbits pel qual més es coneix el treball dels Agents Rurals. Representen bona part de les actuacions?
És la nostra àrea d'especialització que ocupa un percentatge més gran d'actuacions. L'àrea de fauna ocupa entre el 35 i el 40% de les actuacions que fem a Catalunya central. Una part molt important està relacionada amb les aus rapinyaires, com ara àligues, mussols o xoriguers, ja sigui perquè han patit una col·lisió, perquè s'han electrocutat o, fins i tot, perquè han caigut del niu durant l'època de nidificació. També intervenim amb mamífers que poden quedar atrapats en canals o basses, com cabirols, teixons o guineus.
I què passa després amb els animals que són rescatats?
L'objectiu del rescat de la fauna és intentar que es puguin reintroduir en el medi natural i, si pot ser, en l'hàbitat del qual van ser extrets. A la Catalunya central la majoria d'animals es porten al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. Allà, un equip especialitzat de veterinaris intenta donar-los la millor atenció possible fins a reintroduir-los a la natura. Aquesta és una de les tasques més gratificants. Moltes vegades aprofitem per fer-ho durant algunes activitats d'educació ambiental amb les escoles, perquè els nens i nenes puguin ser partíceps de la reintroducció i de l'alliberament d'aquests animals a la natura després d'haver estat ferits.
