Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
En el desmantellament, els Mossos troben un miler de plantes valorades en uns 20.000 euros
Els Mossos d'Esquadra han destingut aquesta setmana dues persones a Manresa com a responsables de cultivar dues plantacions de marihuana en dos pisos del barri del Poble Nou amb gairebé un miler de plantes valorades en 20.000 euros.
Segons han explicat fons dels Mossos a aquest diari, es va tenir coneixement que les dues plantacions eren responsabilitat de les mateixes persones, i dimarts, 9 de setembre, es va fer l'entrada judicial als domicilis en qüestió per fer l'escorcoll i es va procedir a la detenció dels dos implicats, una dona de 48 anys i un home de 49. Es tracta de dos domicilis situats al carrer Major i al carrer Migdia de la capital del Bages, En el primer, es van trobar 140 plantes, i al pis del carrer Migdia, n'hi havia 294 en estat de floració i 565 en creixement.
Els dos detinguts han passat a disposició judicial acusats d'un delicte contra la salut pública i també de defraudació de fuid elèctric, tenint en compte que estaven connectats il·legalment a la xarxa.
