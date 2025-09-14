Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta màxima a Brians: La droga entra tan fàcilment que els presos en desintoxicació recauen i deixen la medicació

A més de la sobredosi mortal d'aquesta nit, el personal penitenciari n'ha detectat dues més, tot i que les víctimes han sobreviscut

El centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Ses Rovires

El centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Ses Rovires / ACN

Redacció

Manresa

La sobredosi que aquesta nit ha costat la vida a un intern del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, no ha estat l'única dels últims dies. El personal de presons n'ha detectat dues més, malgrat que aquest parell d'afectats ha aconseguit sobreviure.

L'alerta a les instal·lacions catalanes, sobretot a Brians 2, és màxima. Els traficants estan distribuint grans quantitats de substàncies estupefaents, amb els conflictes que se'n deriven, dins i fora dels penals.

Abans que morís aquesta nit a Brians 2 un reclús de 25 anys sobre el qual pesava una llarga condemna, els treballadors ja havien esbrinat que els narcòtics circulaven en quantitat i sense massa problemes.

La raó? Alguns dels presos en procés de desintoxicació havien deixat de prendre la seva medicació, per tant, tenien accés a droga, introduïda de manera convencional o, cada vegada més, gràcies als drons. Els sindicats reclamen reforços perquè la situació, com indiquen les xifres, és alarmant.

