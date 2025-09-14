Alerta màxima a Brians: La droga entra tan fàcilment que els presos en desintoxicació recauen i deixen la medicació
A més de la sobredosi mortal d'aquesta nit, el personal penitenciari n'ha detectat dues més, tot i que les víctimes han sobreviscut
Redacció
La sobredosi que aquesta nit ha costat la vida a un intern del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, no ha estat l'única dels últims dies. El personal de presons n'ha detectat dues més, malgrat que aquest parell d'afectats ha aconseguit sobreviure.
L'alerta a les instal·lacions catalanes, sobretot a Brians 2, és màxima. Els traficants estan distribuint grans quantitats de substàncies estupefaents, amb els conflictes que se'n deriven, dins i fora dels penals.
Abans que morís aquesta nit a Brians 2 un reclús de 25 anys sobre el qual pesava una llarga condemna, els treballadors ja havien esbrinat que els narcòtics circulaven en quantitat i sense massa problemes.
La raó? Alguns dels presos en procés de desintoxicació havien deixat de prendre la seva medicació, per tant, tenien accés a droga, introduïda de manera convencional o, cada vegada més, gràcies als drons. Els sindicats reclamen reforços perquè la situació, com indiquen les xifres, és alarmant.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Els xàfecs deixen un rècord al Berguedà, amb 7,8 litres en un sol minut a la Quar, i esllavissades a Montserrat