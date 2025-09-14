Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna

L'episodi es produeix després de l'arribada de dos drons en una sola setmana

Entrada al centre penitenciari Brians 2, de Sant Esteve Sesrovires / Arxiu

Redacció

Sant Esteve Sesrovires

Un intern de 25 anys ha aparegut mort aquesta nit al centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Tot indica que es tracta d'una sobredosi. La víctima estava complint una llarga condemna.

La investigació que s'ha obert per aquesta causa, basada en l'informe del forense, haurà de corroborar si la defunció d'aquest pres ha estat conseqüència del consum de droga en una proporció massa elevada.

Aquest episodi arriba després que, en una mateixa setmana, s'hagin detectat dos drons, un a Brians 1, i l'altre a Brians 2. A més, el segon d'aquests aparells no va ser interceptat per les forces de seguretat.

La preocupació de la Generalitat i del personal de presons és màxima, ja que aquests artefactes s'han convertit en un sistema habitual per introduir als centres substàncies estupefaents i telèfons mòbils, dos dels principals focus de conflictes entre els reclusos.

Els sindicats han reclamat amb insistència més efectius i recursos. L'Administració preveu estendre el sistema que provarà a Brians contra els drons per la resta d'instal·lacions del país. En qualsevol cas, el nombre i la gravetat dels incidents no es redueix.

