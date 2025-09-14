El pres mort per sobredosi a Brians 2 havia mantingut un vis a vis amb el seu pare un dia abans
Els addictes abusen de les substàncies després de passar temporades d'abstinència als centres penitenciaris
Redacció
L'intern que anit va aparèixer mort per una sobredosi a la seva cel·la del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, havia mantingut un "vis a vis", això és, una reunió privada sense funcionaris presents, el dia anterior amb el seu pare. El pres tenia 25 anys i estava complint una condemna de 12.
El nombre de sobredosis als centres augmenta quan s'incrementa el volum de substàncies estupefaents a les instal·lacions. En el passat, era freqüent que s'arribés a aquest desenllaç fatal perquè la puresa dels narcòtics era molt elevada.
Més recentment, el més habitual és que els consumidors s'excedeixin per por al comís del material per part del personal de la presó. O bé perquè els addictes perden el control després d'una temporada d'abstinència. Una tercera causa són els suïcidis, tant pels conflictes a l'interior dels centres penitenciaris com pels problemes a l'exterior.
La greu situació a les presons catalanes, sobretot a Brians, desencadena incidents com aquest. Al marge del cas d'aquesta nit a Sant Esteve Sesrovires, diverses fonts apunten que cada vegada és més comú que els reclusos optin per solucions dràstiques per no haver de seguir suportant la pressió a què es veuen sotmesos per deutes per drogues, mòbils, etc.
