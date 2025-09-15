Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Confisquen una quantitat significativa de drogues a Brians 2 després de la mort d'un pres per sobredosi

La Central Sindical Independent i de Funcionaris denuncia la creixent presència, tràfic i consum de substàncies estupefaents a les presons de Catalunya

Entrada al centre penitenciari Brians 2, ubicat a Sant Esteve Sesrovires / Arxiu Particular

Entrada al centre penitenciari Brians 2, ubicat a Sant Esteve Sesrovires / Arxiu Particular

Redacció

Manresa

Una gran intervenció al Centre Penitenciari de Brians 2 va acabar diumenge amb la confiscació d’una quantitat significativa de substàncies estupefaents en diversos mòduls, després que un intern morís presumptament per una sobredosi. Segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), l’intern havia mantingut el dia anterior una comunicació familiar amb el seu progenitor.

Durant la jornada també es va localitzar la possessió de 500 papers de fumar després d’una comunicació familiar. El sindicat destaca que el volum de drogues intervingudes ahir supera àmpliament els nivells habituals de decomisos al centre.

Alarmant augment del tràfic i el consum segons CSIF

CSIF ha expressat la seva profunda preocupació per l’augment del consum i el tràfic de drogues a les presons catalanes, que asseguren que ja no són fets puntuals, sinó una realitat quotidiana que posa en risc la seguretat i la salut tant dels interns com del personal penitenciari. El sindicat atribueix aquesta situació a l’amuntegament i a la manca de recursos, que dificulten els mecanismes de control i afavoreixen les disputes internes pel control del mercat il·legal.

Crítica a la gestió i reclam de mesures

Des de l’organització sindical es denuncia que el personal penitenciari ha d’afrontar aquestes situacions amb recursos insuficients i sense un suport institucional efectiu. També critiquen l’escassetat de programes de prevenció i rehabilitació més enllà del programa PIX, així com la “permissivitat” que permet, segons CSIF, que les bandes criminals operin amb impunitat dins dels centres.

Davant d’aquest escenari, CSIF reclama un increment urgent de les plantilles, el reconeixement dels treballadors com a agents de l’autoritat i la dotació de mitjans de seguretat addicionals, com ara aerosols d’acció adequada, per garantir la protecció dels funcionaris.

“No podem continuar sent còmplices silenciosos d’un sistema que tolera el narcotràfic a les seves presons. Les presons no poden convertir-se en escoles del crim ni en refugis per a les xarxes de narcotràfic. Exigim accions concretes i no discursos buits”, ha subratllat el sindicat.

