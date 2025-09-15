Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Els Mossos l'han arrestat aquest dilluns i investiguen si se la va emportar a casa seva, tal com afirma la víctima

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible / Blanca Blay

ACN

Blanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a Blanes un metge per, presumptament, haver agredit sexualment una pacient seva de l'hospital Santa Caterina, a Salt (Gironès). Segons ha avançat el diari El Punt Avui, la víctima és una dona vulnerable que va assistir al centre hospitalari acompanyada de familiars seus dimecres de la setmana passada. L'endemà els Mossos la van trobar a Blanes deambulant sola i desorientada. Segons explica El Punt, la víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. Arran d'aquests fets, els Mossos han obert una investigació que ha acabat amb la detenció del metge.

Es dona la circumstància que l'arrestat, de 66 anys, va ser condemnat el 2010 per falsedat documental i obstrucció a la justícia. S'espera que en breu passi a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
  2. Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
  3. La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
  4. Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
  5. Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
  6. Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
  7. El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
  8. Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

L’art, la música, el teatre i la llengua envaeixen Estamariu per un cap de setmana

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

El PIB català creix un 2,7% interanual en el segon trimestre de l'any

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

L'Escola de Salut de Sant Fruitós torna amb noves propostes per promoure un envelliment actiu i saludable

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Detingut a Blanes un metge per agredir sexualment una pacient

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Una molècula que es ruixa amb un esprai permet als tomàquets resistir millor la sequera

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Feijóo acusa Sánchez d’«encoratjar els disturbis» a la Vuelta: «Li és igual la vida dels policies i corredors»

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Localitzen un boletaire perdut durant hores a la Coma i la Pedra

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"
Tracking Pixel Contents