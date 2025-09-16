Fre als drons amb drogues per a les presons: els inhibidors abaten aparells als centres catalans
Les proves dels últims dies impedeixen que les aeronaus arribin al seu destí després de localitzar-les a distància
Redacció
Els inhibidors de drons per impedir que aquests artefactes introdueixin drogues o telèfons mòbils als centres penitenciaris catalans ja estan funcionant. I, considerant els resultats obtinguts fins ara, amb un èxit notable. Així, els últims dies diverses d'aquestes aeronaus sense tripular que es dirigien a presons del país s'han acabat estimbant contra el terra abans d'arribar-hi.
Els departaments d'Interior i Qualitat Democràtica han estat dissenyant aquest sistema durant mesos per bloquejar els senyals que reben els drons sense posar en perill altres activitats o gestions que es porten a terme als recintes. Abans que entrin en acció aquests inhibidors, són necessaris uns altres aparells, localitzadors que, com el seu nom indica permeten trobar i seguir el trajecte que descriuen aquests gadgets.
La responsabilitat de la seguretat a l'interior dels centres és dels funcionaris. Més enllà dels perímetres de les presons, han d'entrar en acció els Mossos d'Esquadra. Per aquesta raó, els dos cossos s'han de coordinar de la millor manera possible, sobretot perquè l'alarma per la situació en penals com Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) o Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) s'ha disparat darrerament.
La mesura sobre els drons ha estat compartida durant la reunió mantinguda avui pels responsables de la Generalitat amb representants de les plantilles. En aquesta trobada, també s'ha explicat que el personal que es mogui per les instal·lacions amb polsadors de seguretat serà localitzat amb exactitud quan necessiti ajuda i que tots els ganivets de les cuines estaran lligats a les taules perquè els presos que hi treballen no els puguin manipular al seu gust.
Un altre dels punts rellevants de la sessió ha estat l'anunci sobre els escàners corporals. La prova pilot que es posarà en marxa possibilitarà extreure conclusions de les quals es beneficiaran tots els recintes penitenciaris. Segons l'Administració, aquest sistema per trobar armes, substàncies estupefaents, telèfons o qualsevol altre objecte prohibit no representa cap perill per radiació. Un concurs públic determinarà quina empresa serà la concessionària del servei.
La portaveu d'UGTPresons, Montse Balaguer, ha valorat positivament aquestes novetats. "Pot semblar que van amb retard, però cal tenir en compte que la feina ha estat molt dura i rigorosa. Sense aquest esforç no hauríem arribat fins aquí", ha comentat avui, en referència a unes mesures de la Generalitat que ja constaven en un acord signat l'any passat.
