Protecció Civil fa un balanç positiu del simulacre d'alertes als mòbils a la Catalunya central

En la primera mitja hora posterior a l'enviament, més de 15.000 persones han respost l'enquesta de valoració adjunta al missatge

Seguiment de la prova des de la delegació del Govern a Manresa

Seguiment de la prova des de la delegació del Govern a Manresa / PROTECCIÓ CIVIL

Redacció

Manresa

Protecció Civil ha fet un balanç positiu del simulacre d'alertes al mòbil que s'ha posat a prova aquest dimarts a la Catalunya central i a la demarcació de Girona. Concretament, les alarmes han sonat a les comarques del BagesBerguedà, Osona, Solsonès i part de l'Anoia.

En la primera mitja hora posterior a l'enviament, més de 15.000 persones han respost l'enquesta de valoració que s'adjuntava al missatge. La gran majoria de les enquestes donaven un resultat positiu, informant que havien rebut el missatge d'alerta correctament. Per la seva banda, el CAT112 ha informat que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 32 trucades de persones que havien rebut l'alerta i desconeixien que es tractava d'una prova.

La delegada de Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha manifestat el seu agraïment "a la ciutadania per la bona predisposició en aquestes proves d'alertes al mòbil, que són útils per a qualsevol emergència que es pugui produir en qualsevol punt del territori".

Protecció Civil de la Generalitat també ha informat de la realització de la prova al Ministeri de l'Interior, que és l'organisme propietari de l'eina ES-ALERT, per tal que pugui estudiar els resultats de l'enviament i informar de possibles incidències en cas que hi hagin hagut.

