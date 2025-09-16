Presons
El risc a Brians 2 i Lledoners és més elevat perquè hi ha interns «sense res a perdre»
Un treballador amb anys d’experiència mostra la seva gran preocupació: «Aquests nois no respecten ningú perquè ningú no els ha respectat mai»
«Per què hem arribat a un punt tan crític a les presons catalanes? Doncs crec que hi ha diverses raons, però la principal és que mai havíem tingut tanta gent sense res a perdre. Molts dels nois més conflictius no respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai». Aquest és el resum d’un funcionari amb dècades d’experiència als centres penitenciaris quan és preguntat per la situació desesperada que, segons els seus companys, es viu a instal·lacions com Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) o Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada).
La mort d’un reclús jove a Brians2, que aquest diari ha explicat els darrers dies, posa novament sobre la taula els finals per sobredosi a les cel·les, la presència de droga als centres, els nous sistemes per introduir-la i tota la conflictivitat que genera que els reclusos consumeixin.
Una companya seva, amb un recorregut professional notable, afegeix: «Malgrat que el consum de droga és un problema greu, i tothom en parla, a mi, encara em preocupa més l’atenció a la salut mental». Un tercer testimoni, més jove i que també prefereix mantenir-se en l’anonimat «per precaució», reflexiona sobre un tercer extrem. «Aquí hi ha paios molt dolents que coincideixen amb altres que no ho són -revela-. Els primers sotmeten els altres sense gaire esforç i, quan s’incrementa la sensació d’inseguretat, les substàncies són el recurs més fàcil, tant per evadir-se com per animar-se».
Llavors, com aclareix el seu company més veterà, «entren en un cercle viciós». «La xocolata -haixix-, les pastilles -èxtasi o MDMA- o la cocaïna són extremadament cares a la presó i, en poc temps, els deutes per aquest motiu es disparen. La pressió sobre els morosos i les seves famílies és tan elevada que alguns no la suporten i s’acaben suïcidant», agrega aquest treballador.
Entén perfectament els nervis que van experimentar els seus col·legues de Brians quan van observar que els reclusos en tractament per desintoxicar-se estaven deixant de prendre la medicació.
«Això només pot significar una cosa: hi ha droga disponible al centre», interpreta. En pocs dies, el personal ha hagut d’atendre tres sobredosis, una d’elles mortal. Un intern de 25 anys, condemnat a 12 de privació de llibertat, va ser localitzat sense vida a la seva cel·la de Brians 2. Tot i que el seu company va avisar els funcionaris de seguida, ja no hi havia res a fer. Els esforços del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica per reforçar la seguretat a Brians i la resta de presons del país no van impedir que dos drons sobrevolessin aquest equipament en només una setmana.
