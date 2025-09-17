Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, l'acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya
L'Audiència Nacional ha considerat provat que va estafar 200 milions d'euros a uns 32.000 inversors
EFE
L'Audiència Nacional ha condemnat per estafa i falsedat documental a 8 anys de presó al fundador de la plataforma de criptomonedes Arbistar, Santiago Fuentes Jover, en considerar provat que va estafar 200 milions d'euros al voltant de 32.000 inversors. La sala penal condemna també al seu soci, Diego Felipe Fernández Nojarova, al qual imposa una pena de 6 anys de presó.
En una sentència, la Sala penal considera culpable al gironí Santi Fuentes dels delictes continuats d'estafa i falsedat en documents privats i a Fernández Nojarova del primer dels delictes.
Els magistrats, no obstant això, absolen als altres quatre acusats dels delictes d'estafa, organització criminal i falsedat documental que els atribuïen la Fiscalia i les acusacions. I absol també a Jover i a Fernández Nojarova d'organització criminal i a, aquest últim, a més, d'estafa.
La sentència estableix que els dos condemnats indemnitzin, en concepte de responsabilitat civil, a les persones que s'inclouen en el llistat aportat per la Fiscalia i que sumen un total de 9.494 perjudicats, així com la clausura permanent de la pàgina web que va ser la utilitzada per a la comissió del frau.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Necrològiques del 16 de setembre del 2025