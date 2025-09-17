Un detectiu afirma que els professors d'aquestes autoescoles catalanes donaven als alumnes les preguntes de l'examen
Un agent dels Mossos d'Esquadra diu que es van intervenir més de 90.000 euros en efectiu al domicili dels propietaris
Mar Rovira (ACN)
El detectiu contractat per diverses autoescoles de les Terres de l'Ebre ha declarat aquest dimecres que va enviar un noi a treure's el carnet de moto a una de les autoescoles Roquetes-Temple de Tortosa per esbrinar quina era la seva praxi davant de l'elevat nombre d'aprovats. Segons aquest testimoni, el jove li va explicar que els professors del centre li deien les preguntes que s'havia d'estudiar perquè serien les de l'examen. En la jornada, també ha declarat un agent dels Mossos d'Esquadra que ha assenyalat que van intervenir més de 96.000 euros en efectiu al domicili dels propietaris. El policia no ha pogut explicar el contingut de les càmeres instal·lades, on es feien els exàmens, ja que aquestes proves es van declarar nul·les.
El detectiu ha explicat que el van contractar autoescoles d'Amposta, La Sénia i de La Ràpita per esbrinar com funcionaven les autoescoles de Roquetes-Temple de Tortosa, que es jutgen actualment a l'Audiència de Tarragona. El testimoni va redactar un informe el 2010, basant-se en les explicacions d'un noi de "confiança" de la seva agència que s'havia de treure el carnet de moto. "El jove feia molts errors als testos i va aprovar a la primera l'examen -teòric-", ha declarat. "Segons em va comentar, li van indicar les preguntes que sortirien a l'examen", ha afegit.
També ha explicat que el noi va fer el curs intensiu dels caps de setmana i que va dedicar unes 22 hores a l'estudi. Preguntat per una de les defenses, el detectiu ha subratllat que el jove va practicar les preguntes que van sortir a la prova i que aquestes "no componien" la totalitat del temari del codi de circulació. A més, li ha respost que no va comprovar si aquestes qüestions estaven publicades a la revista de trànsit.
En la jornada d'aquest dimecres, també han declarat diversos mossos, entre ells, un agent que va participar en quatre escorcolls a Amposta, Roquetes i Tortosa. Ha explicat que van intervenir diners en efectiu, al voltant d'uns 96.000 euros, en l'actuació feta al domicili dels propietaris de les autoescoles investigades. "La majoria dels bitllets eren de 50, euros, uns 20.000. Els diners no estaven amagats, ni en caixes fortes, estaven als armaris o dins d'una bossa de mà", ha indicat el testimoni. Així mateix, l'agent ha explicat que en els escorcolls fets a les diverses seus de les autoescoles també van trobar documentació de persones asiàtiques, documentació relacionada amb autoescoles valencianes o qüestionaris de les proves i codis d'exàmens manuscrits, entre altres.
Pel que fa a les imatges obtingudes de les càmeres instal·lades tant a les instal·lacions de la DGT com al centre cívic de Tortosa, el mosso no ha pogut donar-ne detalls perquè aquesta prova es va declarar nul·la per part del tribunal de la secció segona de l'Audiència Provincial. Amb tot, ha afirmat que els agents que estaven a les proves, diu, "van viure situacions estranyes".
Penes d'entre 4 i 22 anys
Fiscalia i l'advocat de l'Estat, actualment única acusació, demanen penes d'entre 4 i 22 anys de presó als onze investigats, els quals estan acusats de delictes de frau, suborn, blanqueig de capitals i grup criminal. Entre ells, hi ha els propietaris de les autoescoles i membres de la seva família, així funcionaris públics.
