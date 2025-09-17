Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis

Aquest estiu han cremat 221 hectàrees a la província de Barcelona, de les quals 130 de l'incendi de Sant Pere Sallavinera

La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis

La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis / Laura Serrat

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Potenciar el model del voluntariat de les ADF i facilitar la comercialització de la fusta per impulsar la gestió forestal. Aquests són alguns dels principals reptes que ha esmentat el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, després de fer un balanç positiu d'una campanya forestal que s'ha tancat amb 108 incendis i 211 hectàrees cremades a la província de Barcelona. Unes xifres relativament positives en comparació amb la resta de l'Estat i que la Diputació atribueix al treball preventiu que des de fa anys es du a terme amb el món local. "La prevenció és la principal eina que tenim i Barcelona és un dels territoris més ben preparats", ha dit Fàbrega

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
  2. Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
  3. La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
  4. Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
  5. Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
  6. Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
  7. Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
  8. Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»

Un detectiu afirma que els professors d'aquestes autoescoles catalanes donaven als alumnes les preguntes de l'examen

Un detectiu afirma que els professors d'aquestes autoescoles catalanes donaven als alumnes les preguntes de l'examen

La Cuina del Bolet del Berguedà celebra 25 anys amb la participació de vint restaurants i un sopar d’aniversari

La Cuina del Bolet del Berguedà celebra 25 anys amb la participació de vint restaurants i un sopar d’aniversari

Infecció, sèpsia i danys cerebrals: la història del nadó Hugo i les conseqüències d’un diagnòstic tardà

Infecció, sèpsia i danys cerebrals: la història del nadó Hugo i les conseqüències d’un diagnòstic tardà

Les pimes catalanes perden productivitat, però augmenten les vendes

Les pimes catalanes perden productivitat, però augmenten les vendes

La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis

La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis

El cas impactant d'una alemanya amb Síndrome de Tourette que no pot parar de dir "Hitler"

El cas impactant d'una alemanya amb Síndrome de Tourette que no pot parar de dir "Hitler"

Del Bages a Texas i Nova York: El Govern confia en la xef sallentina Alba Sunyer per divulga la cuina catalana als Estats Units

Del Bages a Texas i Nova York: El Govern confia en la xef sallentina Alba Sunyer per divulga la cuina catalana als Estats Units

Els nadius digitals transformen les necessitats financeres dels joves: autònoms, compromesos i propensos al canvi

Els nadius digitals transformen les necessitats financeres dels joves: autònoms, compromesos i propensos al canvi
Tracking Pixel Contents