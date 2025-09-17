La Diputació veu clau la implicació de les ADF i la gestió forestal per prevenir els incendis
Aquest estiu han cremat 221 hectàrees a la província de Barcelona, de les quals 130 de l'incendi de Sant Pere Sallavinera
Potenciar el model del voluntariat de les ADF i facilitar la comercialització de la fusta per impulsar la gestió forestal. Aquests són alguns dels principals reptes que ha esmentat el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, després de fer un balanç positiu d'una campanya forestal que s'ha tancat amb 108 incendis i 211 hectàrees cremades a la província de Barcelona. Unes xifres relativament positives en comparació amb la resta de l'Estat i que la Diputació atribueix al treball preventiu que des de fa anys es du a terme amb el món local. "La prevenció és la principal eina que tenim i Barcelona és un dels territoris més ben preparats", ha dit Fàbrega
