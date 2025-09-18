En aigües internacionals
Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»
Miguel Campoy, resident a Miami i expert navegant, viatjava de South Abaco a Nassau per recollir uns amics
El 6 de setembre va ser l’últim dia que va enviar informació sobre la seva situació als seus familiars: «no ens donen una pericial de l’informe sobre el que s’ha trobat a la zodiac»
Roberto Bécares
Miguel Campoy (56 anys), nascut a Madrid, és un experimentat navegant. Patró de iot, té un negoci de lloguer del seu veler i de diversos pontons a Miami, on resideix a la zona de South Beach. El 6 de setembre passat va enviar als seus familiars diversos missatges i mapes de la trajectòria de l’última etapa de la travessia en solitari que va emprendre gairebé un mes abans, de South Abaco a Nassau, a les Bahames.
Allà havia quedat amb dos amics que venien d’Espanya per continuar fent una ruta pel mar Carib, en concret per les illes d’Exuma i Caycos en el seu veler de 13 metres d’eslora i color blau anomenat Jolie.
«Ens va dir que portava sis hores de travessia i que no hi havia vent, que calculava que trigaria vuit-deu hores més. L’endemà, al no saber res d’ell, ens vam posar en contacte amb el consolat espanyol de les Bahames i amb l’ambaixada d’Espanya a Jamaica», explica Miriam, la seva germana, via telefònica.
Deu anys residint a South Beach
Després d’esperar-se a les 48 hores des de la seva desaparició per l’exigència del protocol, el dia 8 passat va començar la recerca d’aquest empresari que fa deu anys que resideix a South Beach (té també la nacionalitat nord-americana) i que és un apassionat de la navegació.
Les aigües de les Bahames són internacionals i la defensa competeix als EUA, però són les autoritats policials de les Bahames, en concret la Western Division Police Station, les que porten el cas i els que un dia després de la denúncia per desaparició van trobar la llanxa de suport al veler a la deriva a prop del far de Hole in the Wall, al sud de les illes Abaco.
«Ahir van convocar els dos amics del meu germà que són allà a Nassau però no ens donen una pericial de l’informe o un informe, del que s’ha trobat a la zodiac de suport, malgrat haver-lo sol·licitat reiteradament, a través de l’ambaixada i també, sol·licitar-lo els amics del meu germà Miguel en persona, a la comissaria de Nassau», detalla Miriam, que assegura que estan tenint una comunicació fluida tant amb la Guàrdia Costera, la RBDF i amb el consolat d'Espanya, «als quals els volem agrair la seva col·laboració».
Ara per ara no tenen gaire informació. «Hi ha moltes teories, però res concloent», assenyala la germana del Miguel sobre una desaparició on queden incògnites per resoldre, com per què la llanxa de suport al veler va aparèixer amb el motor al ralentí «amb l’home a l’aigua intacte, cosa que vol dir, que no va caure a l’aigua».
«La policia que està en possessió de la zodiac no ens informa fins al moment, tot i que sí que sabem els objectes que hi havia dins de la zodiac», aprecia la Miriam, que com tota la família està vivint amb el cor en un puny les tasques de recerca. «Estem resant perquè passi el miracle i puguem disfrutar de l’humor del meu oncle de nou», diu l’Ignacio, el seu nebot, a Twitter, on demana ajuda per obtenir pistes sobre el parador del seu oncle.
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Tous canvia de conseller delegat
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat