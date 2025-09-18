Investiguen la mort d’un home de 65 anys que va ser agredit mentre passejava els seus gossos a Lleida
La policia creu que tot apunta a una discussió entre veïns per un tema relacionat amb els animals que va acabar malament
ACN
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home de 65 anys després de ser agredit divendres passat mentre passejava els seus gossos pel carrer Jaume II, al barri de Cappont. Segons ha avançat ‘Segre’ i confirmat l’ACN de fonts policials, tot apunta a una baralla entre veïns per un tema relacionat amb els animals. Les lesions que va patir la víctima no eren greus aparentment, però després d’ingressar a l’Hospital Arnau de Vilanova va acabar morint aquest dimecres a l’UCI per una possible complicació. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del dia 12, però els Mossos no en van tenir coneixement fins a l’endemà dissabte després que els alertés un familiar de la víctima.
La policia creu que l’agressió va tenir lloc després d’una discussió verbal entre veïns al carrer Jaume II i que aquesta podria estar relacionada amb els gossos que passejava. L’agressor va fer caure la víctima a terra i va patir un traumatisme toràcic que aparentment no era greu, però va ingressar a l’Arnau de Vilanova. Ara caldrà aclarir si l’home ha mort per una possible complicació o per alguna patologia prèvia.
En qualsevol cas, la família de la víctima ha presentat denúncia per l’agressió i la policia ho investiga. Encara no està identificat el suposat agressor, però els Mossos confien fer-ho aviat perquè és un veí habitual del barri.
