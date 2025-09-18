La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
Serà jutjada per altres delictes perquè la resta de causes que té pendents se seguiran instruint
Redacció
La mitjanit de dimarts 16 de setembre a dimecres 17 expirava el termini perquè la multireincident de Manresa que tants problemes d'ordre públic ha ocasionat en els últims mesos ingressés voluntàriament a presó. Després d'acumular desenes de detencions i declaracions judicials, el procés per una d'aquestes causes ha arribat al final. La dona ja va ser jutjada i, a partir de les proves presentades, se li va imposar una pena de presó que haurà de complir. De fet, ara mateix està detinguda i demà serà traslladada a la seva cel·la.
Quan es dicta una sentència condemnatòria, es pot concedir un termini de temps perquè la persona sancionada entri a presó. En el moment en què transcorre aquest lapse, si no hi compareix, s'activa una ordre de cerca i detenció, de manera que qualsevol patrulla d'un cos de seguretat que la trobi, pot arrestar-la. En el cas concret de la multireincident de Manresa, nombroses veus, des de comerciants fins a polítics, havien reclamat que fos privada de llibertat el més aviat possible perquè no seguís delinquint. A més, s'havia proposat en el passat que la inculpada rebés l'atenció corresponent si es demostrava que tenia algun problema de salut mental.
Aquesta veïna de la capital del Bages presumptament havia cremat contenidors, cartrons i altres objectes al carrer. Igualment estava acusada d'atacar i insultar vianants. I de cometre furts, robatoris i danys en diverses botigues. Juntament amb un grup d'amics, solia moure's per la plaça Sant Domènec, malgrat que també se li imputen infraccions en altres punts de la ciutat. L'alarma que van desencadenar les seves accions va portar l'alcalde, Marc Aloy, a entrevistar-se amb representants dels governs català i espanyol.
Aquests fets van coincidir amb un estat d'opinió d'alerta per la suposada impunitat de què gaudien determinats reincidents. Els experts insistien que el conflicte era complex i que calia analitzar-lo sense caure en la demagògia. Aquest diari va organitzar una taula rodona per aproximar la ciutadania a aquesta realitat amb la intervenció de professionals de la Fiscalia, els Mossos d'Esquadra, la salut mental i la gestió municipal. La primera condemna per a aquesta dona per la sèrie de delictes que presumiblement ha perpetrat ja ha estat emesa. I, mentre la resta d'expedients se segueixen instruint, ella ha estat interceptada per una patrulla i en menys de 24 hores ingressarà a presó.
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Tous canvia de conseller delegat
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal
- Multades tres empreses de busos per l’accident mortal a Portè el desembre passat