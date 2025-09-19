Campanya de bany
Catalunya tanca l’estiu amb 28 morts i 145 ferits per ofegament en platges, piscines i pantans
L’any passat hi va haver 17 víctimes mortals ofegades a les platges i set més en piscines
Germán González
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el que es considera la temporada de bany de l’estiu, s’han produït 28 morts ofegats en platges, piscines i aigües interiors de Catalunya segons dades de Protecció Civil de la Generalitat. En concret, a les platges han mort 20 banyistes quan l’any passat van ser 17 i fa dos anys 25. En canvi, a les piscines aquest any van morir quatre persones i l’any passat set. Aquest estiu han mort quatre persones més en rius i embassaments catalans.
La majoria dels ofegaments mortals es produeixen a les platges entre persones adultes, moltes d’elles d’edat avançada. En canvi, els nens i adolescents són víctimes de gairebé quatre de cada 10 ofegaments mortals en piscines. Per això Protecció Civil insta que els adults supervisin sempre els menors.
Tot i que la temporada de bany va començar amb nombrosos ofegaments a les platges catalanes (7 al juny i 9 al juliol) la xifra es va reduir a l’agost. Els morts s’han registrat majoritàriament a la Costa Brava (7) i la Costa Central (7); seguit de la Costa Daurada (6). Segons les dades dels últims cinc anys, el 41% dels ofegaments han tingut lloc a la Costa Brava; un 34% a la Costa Daurada, i un 25% a la Costa Central.
Del total de víctimes mortals, sis van morir mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda, i quatre amb bandera groga. Les altres set persones s’estaven banyant fora de l’horari de vigilància (abans o després), i en quatre ocasions en platges sense servei de vigilància.
Aquest estiu han mort 13 homes i set dones, una xifra molt similar a la dels últims cinc anys. Quant a l’edat de les persones que han perdut la seva vida a les platges catalanes, 10 tenien més de 65 anys; vuit eren adults fins a 64 anys; i dos han sigut menors d’edat. A aquestes xifres se li ha de sumar la desena de persones que van morir abans i després de la temporada de bany: entre l’1 de gener i el 15 de juny en van ser nou i el 17 de setembre una altra.
Alerta a les piscines
Malgrat que el nombre d’ofegaments mortals en piscines ha descendit respecte a altres anys, Protecció Civil considera «preocupant» l’elevat nombre de ferits. Aquest any van ser 28 dels quals 22 eren menors d’edat. De les quatre víctimes mortals, dues van ser en piscines particulars o comunitàries i dues més en públiques. Van ser tres dones i un home i la majoria tenia més de 80 anys.
En aigües interiors han mort quatre persones (tres en pantans i una en un riu), el mateix nombre que l’estiu passat. Eren quatre homes entre 15 i 24 anys.
La majoria de ferits en platges
Aquesta temporada de bany el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atès 145 persones per ofegaments en platges, rius i piscines. En el 80% dels casos s’ha traslladat els ferits a un centre sanitari. A les platges s’han comptabilitzat 74 afectats, a les piscines 60, als rius sis i en mar obert una.
Per atendre qualsevol emergència el SEM disposa de personal format i vehicles terrestres i aeris, com helicòpters, medicalitzats que garanteixen l’assistència des del primer moment que es rep la trucada d’auxili.
Aquest estiu el telèfon d’emergències 112 ha rebut 3.581 trucades, majoritàriament a Barcelona, relacionades amb 2.339 incidències en platges mentre que l’any passat van ser 3.118 trucades per 2.051 incidents. Barcelona és el municipi amb més trucades d’emergència (402), seguit de Roses (160), Sitges (124), Vilanova i la Geltrú (124), Badalona (123), Lloret de Mar (118), Salou (114), Tarragona (109), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (89) i Torroella de Montgrí (84).
La meitat de les trucades va ser per demanar assistència sanitària d’una ambulància mentre que la resta han sigut per l’estat del mar, rescat de persones, abocaments o incivisme.
Boies com a prova pilot
Del 15 de juny al 15 de setembre han onejat un total de 10.272 banderes verdes a les platges vigilades de Catalunya, 5.489 de grogues i 771 de vermelles. La majoria de banderes vermelles durant l’estiu han sigut per fenòmens meteorològics adversos (tempestes elèctriques), mala qualitat de l’aigua sobretot després dels episodis de pluja, i per estat del mar i fort onatge.
A més, durant l’estiu s’ha realitzat una prova pilot ambuna boia intel·ligent connectada a un sistema de semàfors a Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de facilitar als municipis noves eines per a la gestió de la seguretat a les platges de la seva competència.
Els fanals lumínics estan connectats telemàticament a unes boies que mesuren automàticament les condicions de l’onatge a la zona de bany. Els fanals s’encenen automàticament amb els colors semafòrics per indicar si el bany és segur (verd), cal precaució (groc) o està prohibit (vermell), d’acord amb les dades de les boies sobre l’onatge. A més, el color del fanal pot ser modificat manualment pel responsable de la platja.
No abaixar la guàrdia
Protecció Civil recorda que després de la temporada de banys les altes temperatures conviden a refrescar-se en platges, rius i piscines. No obstant, assenyalen també que tres de cada 10 ofegaments mortals a Catalunya en els últims anys s’han produït dins d’aquest període, per això insten a mantenir la prudència dins de l’aigua, respectar les indicacions de seguretat i vigilar menors i persones grans.
