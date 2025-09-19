Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero

La UAB i l'Institut de Ciències del Mar poden en marxa un equip per fer seguiment de l'evolució de la malaltia

Un exemplar de mero afectat per betanodavirus

Un exemplar de mero afectat per betanodavirus / ACN

ACN

Cerdanyola del Vallès

El Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos de la UAB ha confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero. L'exemplar era en aigües pròximes a Barcelona. i aquesta identificació, juntament amb altres avisos de presència de meros morts o simptomàtics, confirma inequívocament l'avanç del virus i la seva presència en aigües del litoral de Catalunya. El betanodavirus, també conegut com a necrosi nerviosa viral (VNN), està provocant des de fa uns anys brots de mortalitat de meros i altres espècies de peixos per tot el Mediterrani. La UAB i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han posat en marxa una xarxa d'alerta i recollida de mostres per identificar els casos i seguir l'evolució de la malaltia.

En els darrers temps s'han detectat brots especialment greus a Grècia, al sud d'Itàlia, a Espanya i també recentment a les illes Açores. A Espanya, aquest virus ja havia produït brots anteriorment a les Illes Balears, i fa pocs anys s'havien detectat brots a la costa de la península, amb un avançament progressivament cap al nord.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  2. L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
  3. La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
  4. El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
  5. A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
  6. Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
  7. Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
  8. Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger

Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero

Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero

Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana

Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana

La Justícia condemna l’escriptor Ildefonso Falcones a pagar Hisenda 141.096 euros després d’arxivar-li les causes penals per frau fiscal

La Justícia condemna l’escriptor Ildefonso Falcones a pagar Hisenda 141.096 euros després d’arxivar-li les causes penals per frau fiscal

El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

Joves socialistes de l’Alt Urgell planten cara a l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu

Joves socialistes de l’Alt Urgell planten cara a l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu

El partit a porta tancada plana sobre el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem

El partit a porta tancada plana sobre el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

ERC registra en solitari la llei de l’IRPF acusant Sánchez de «perjudicar» Catalunya i la seva economia

ERC registra en solitari la llei de l’IRPF acusant Sánchez de «perjudicar» Catalunya i la seva economia
Tracking Pixel Contents