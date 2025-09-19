Tribunals
La Justícia condemna l’escriptor Ildefonso Falcones a pagar Hisenda 141.096 euros després d’arxivar-li les causes penals per frau fiscal
L’Agència Tributària estima que l’autor de ‘La catedral del mar’ va tenir una «conducta dolosa» al no declarar com a rendiments d’activitats econòmiques el 2012 ingressos derivats de la cessió de drets de les seves obres
J. G. Albalat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat una sanció de l’Agència Tributària de 141.096 euros a l’escriptor Ildefonso Falcones per no declarar determinats rendiments econòmics en la seva declaració de la renda de l’exercici 2012. No obstant, el 2021, se’l va absoldre en una causa penal per presumpte frau a Hisenda entre el 2009 i el 2011. Posteriorment, se li va arxivar un altre procediment similar relatiu a altres exercicis fiscals. L’advocat que li va portar aquests casos penals, Emilio Zegrí, assegura que, al seu entendre, la sanció ara ratificada pot considerar-se com una qüestió ja jutjada per aquestes dues decisions judicials.
En una sentència del juny passat, el TSJC desestimava el recurs de l’escriptor davant la decisió del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya de seguir endavant amb una sanció d’Hisenda per la liquidació provisional de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del 2012. Fonts jurídiques han assegurat a aquest diari que l’escriptor ha recorregut aquesta sentència judicial.
Segons recorda la sentència de l’alt tribunal català, Falcones havia presentat l’autoliquidació de l’IRPF declarant desenvolupar l’activitat professional d’advocat «si bé la major part dels ingressos declarats procedien de la seva activitat literària» havent optat, des del 2011, pel «criteri d’imputació segons cobraments i pagaments».
L’autor de les exitoses novel·les ‘La catedral del mar’ o ‘La mà de Fàtima’ va presentar una declaració tributària especial amb base de 195.115 euros, i una declaració informativa de béns i drets a l’estranger declarant diners en entitats financeres (781.974 euros) i valors (2.467.071 euros) als Estats Units i les illes Caiman a través d’una entitat domiciliada al paradís fiscal de les illes Caiman.
La cessió de drets
La causa principal de regularització era la no declaració de rendiments d’activitats econòmiques derivats de la cessió de drets sobre determinades obres literàries de les quals era autor «sent que la seva percepció havia estat simuladament ubicada en una estructura societària principalment a l’estranger, en paradisos fiscals i territoris opacs i d’escassa o nul·la tributació (República Dominicana, illes Caiman, Xipre). Irlanda)».
Durant el procés sancionador de l’administració es va concloure que part dels «fons desviats» s’havien utilitzat en l’adquisició el 2011 per un total de 2.430.117,86 euros (per a compra i reforma) de la vivenda familiar al carrer Tres Torres de Barcelona a través d’una empresa intermediària.
El procés sancionador va apreciar «una conducta dolosa» referent a l’elusió de la declaració de la major part les rendes generades per l’explotació econòmica de l’obra literària de Falcones: «A l’exercici 2012 l’actor va utilitzar i es va servir d’una estructura societària simulada, situada en paradisos fiscals i de baixa tributació que controlava totalment ell mateix, ja que canalitzava tots els seus rendiments econòmics derivats de l’explotació de les seves obres literàries amb l’única finalitat d’evitar la tributació en territori espanyol, per l’IRPF, ocultant la seva renda i patrimoni a la Hisenda Pública espanyola».
«Totes les maniobres s’emmarquen en una actitud defraudatòria tendent a ocultar que l’actor era el real propietari dels drets econòmics d’aquella explotació, que repatriava Espanya de forma oculta», va destacar la Inspecció, que recordava que l’escriptor «té la seva residència fiscal a Espanya i ha de tributar per la seva renda mundial».
