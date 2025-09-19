Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La policia va tardar menys de dues hores a detenir la multireincident de Manresa en rebre l'ordre del jutjat

Els agents la van traslladar en primera instància a la comissaria i avui serà conduïda al centre penitenciari

Un contenidor cremant a Manresa, en una imatge d'arxiu

Un contenidor cremant a Manresa, en una imatge d'arxiu / ARXIU

Redacció

Manresa

La policia va tardar menys de dues hores a arrestar la multireincident de Manresa després que el jutjat emetés ahir la corresponent ordre de cerca i detenció perquè comencés a complir la condemna que se li havia imposat. Quan es va comprovar que la dona no es presentava voluntàriament per ingressar al centre penitenciari, el jutge va sol·licitar que qualsevol patrulla que la localitzés, la conduís de seguida al calabós per ser traslladada al penal.

Tant els agents locals com els efectius dels Mossos d'Esquadra coneixen perfectament la inculpada, ja que, en un moment o altre, s'han hagut de relacionar amb ella per culpa de les desenes d'infraccions que se li imputen. Per aquesta raó, als policies no els va costar trobar-la. Amb tot, no la van portar directament al centre penitenciari, sinó a la comissaria. I serà avui quan, després de múltiples denúncies i una condemna, anirà a presó. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents