Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores

Un vehicle ha impactat contra la tanca lateral de la carretera a Cercs i un altre ha cremat a Guardiola de Berguedà

Cotxe cremat a Guardiola de Berguedà

Cotxe cremat a Guardiola de Berguedà / BOMBERS de la Generalitat

Helena Carbonell

Manresa

Hi ha hagut dos accidents a la comarca del Berguedà en un període de tres hores. A les 14:38 els serveis d'emergències han rebut un avís per un cotxe que havia impactat sol amb la tanca lateral de la carretera al punt quilomètric 108 de la C-16 a Cercs. Fins allà s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers i una ambulància del SEM, que ha atès un ferit lleu.

Accident a Cercs

Accident a Cercs / BOMBERS de la Generalitat

El segon accident ha tingut lloc a les 17:17 a Guardiola de Berguedà. Un cotxe ha cremat en una zona prop del camp municipal de futbol, un foc que els Bombers han pogut extingir en qüestió de minuts.

