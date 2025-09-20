Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
Un vehicle ha impactat contra la tanca lateral de la carretera a Cercs i un altre ha cremat a Guardiola de Berguedà
Hi ha hagut dos accidents a la comarca del Berguedà en un període de tres hores. A les 14:38 els serveis d'emergències han rebut un avís per un cotxe que havia impactat sol amb la tanca lateral de la carretera al punt quilomètric 108 de la C-16 a Cercs. Fins allà s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers i una ambulància del SEM, que ha atès un ferit lleu.
El segon accident ha tingut lloc a les 17:17 a Guardiola de Berguedà. Un cotxe ha cremat en una zona prop del camp municipal de futbol, un foc que els Bombers han pogut extingir en qüestió de minuts.
