Advertencia als diumengers: Atenció en les excursions per la muntanya
Aquestes són les recomanacions que ha de tenir en compte abans de sortir de casa
Pol Langa
Les excursions a la muntanya són una de les activitats predilectes de moltes persones que decideixen sortir a passar el dia lliure fora de casa. Encara que a l’estiu també són un pla habitual, a mesura que baixa la calor més gent s’anima a refugiar-se en la natura per gaudir de l’aire net i fresc.
Tanmateix, alguns no viuran l’experiència esperada i acabaran perdent-se o fent-se mal, necessitant així un rescat al qual acudeixen els equips especialitzats de la Guàrdia Civil.
Per aquest motiu, la benemèrita ha llançat una recomanació de cara als pròxims mesos per reduir al màxim possible aquest tipus d’operacions que, de vegades, poden acabar amb el desenllaç més tràgic, ja que no conèixer el terreny pot implicar que es produeixin alguns accidents.
Val més prevenir que curar
Així doncs, l’ideal és consultar la climatologia per al dia que es vol sortir i tenir molt clara la ruta que es vol seguir. Només d’aquesta manera es podrà donar tota la informació necessària als equips de rescat en cas que passi alguna cosa, quelcom indispensable segons els consells de la policia.
En posar-se en contacte en cas d’accident caldrà tenir clar què ha passat, en quin lloc i en quin moment del dia, ja que són les tres preguntes bàsiques que cal respondre en aquests casos. El millor és no escatimar en detalls, ja que tota informació és benvinguda en situacions crítiques.
També es preguntarà per l’estat de les víctimes i es demanarà una localització exacta, cosa que es pot consultar a Google Maps o a la majoria de navegadors si hi ha cobertura mòbil. A més, convé indicar el temps a la zona i si hi ha persones a prop que puguin donar un cop de mà abans que arribin els efectius policials.
Per no patir aquestes experiències indesitjades el millor és ser totalment conscients de les nostres capacitats i de l’equip necessari per afrontar el dia, ja que gran part dels rescats a la muntanya succeeixen per la manca d’experiència de les víctimes o per prendre’s massa a la lleugera la seguretat.
