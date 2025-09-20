Troben sa i estalvi un home desaparegut des del dijous
L'home, de 42 anys, ha estat localitzat a la zona de Santa Bàrbara, a la Selva
ACN
Girona
Els Bombers han trobat un veí de Sant Martí Sapresa i Brunyola, a la Selva, desaparegut des del dijous. L'home de 42 anys ha estat localitzat aquest dissabte a la tarda conscient, però desorientat a una pista forestal, prop de la zona de Santa Bàrbara, a uns deu quilòmetres d'on se’l va veure per última vegada. L'home estava desparegut des del dimecres a la matinada, quan se'l va veure per última vegada al seu domicili.
Un dispositiu format per una seixantena de dotacions de bombers havia rastrejat les zones de Brunyola i Susqueda des de llavors, i aquest matí també s’havia sumat una recerca organitzada per l'Ajuntament i els veïns del poble.
