Dues persones desaparegudes a Sant Quintí de Mediona després que el seu cotxe fos arrossegat per l'aigua
Els Bombers han fet més de 300 serveis per les pluges intenses
ACN
Barcelona
Els Bombers de la Generalitat busquen des d'aquesta tarda dues persones que haurien desaparegut a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès després que el seu cotxe hagi estat arrossegat per l'aigua a causa de les intenses pluges. El vehicle ha estat localitzat buit, i ara els serveis d'emergències fan recerca per trobar els dos ocupants. De fet, els Bombers han fet durant tot el dia més de 300 serveis, 120 dels quals en la darrera hora. Per això, tot i que les pluges puguin amainar, es demana precaució perquè els rius i rieres poden seguir creixent en les pròximes hores. Pel que fa als excursionistes atrapats a la Santa Cova de Montserrat, s'està intentant obrir el camí amb maquinària pesant per poder-los treure d'allà amb seguretat.
