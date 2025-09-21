Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat
El servei no pot circular de baixada perquè hi ha obstacles a la via
ACN
Barcelona
Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat estan donant suport aquesta tarda a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per evacuar unes 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan, a Montserrat. El grup, que està bé, no pot baixar perquè el servei de funicular no pot circular ja que hi ha obstacles a la via. Els Bombers els han anat a buscar amb vehicles pel camí cap al mirador, que no és transitable amb transport privat. Arran de la incidència, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el FERROCAT. El Funicular de Sant Joan ofereix una ipanoràmica de la muntanya de Montserrat, des d'una altura de 1.000 metres. La pujada té un pendent màxim del 65% i un recorregut d'uns 500 metres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà