Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat

El servei no pot circular de baixada perquè hi ha obstacles a la via

Un vehicle dels Bombers, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

Barcelona

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat estan donant suport aquesta tarda a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per evacuar unes 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan, a Montserrat. El grup, que està bé, no pot baixar perquè el servei de funicular no pot circular ja que hi ha obstacles a la via. Els Bombers els han anat a buscar amb vehicles pel camí cap al mirador, que no és transitable amb transport privat. Arran de la incidència, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el FERROCAT. El Funicular de Sant Joan ofereix una ipanoràmica de la muntanya de Montserrat, des d'una altura de 1.000 metres. La pujada té un pendent màxim del 65% i un recorregut d'uns 500 metres.

