Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Usuaris de ferrocarrils a Manresa pel temporal: "No sabem quan vindrà el bus"

L'episodi de pluges ha deixat més de 100 litres a l'entorn de la muntanya de Montserrat

Usuaris esperant a l'exterior de l'estació de Manresa Baixador

Usuaris esperant a l'exterior de l'estació de Manresa Baixador / Jordi Morros

Jordi Morros

Marc Llohis

Manresa

El temporal de pluges que està afectant la Catalunya ha causat incidències destacables a les vies de comunicació. Una de les més importants ha estat a la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on un arbre ha caigut damunt d'un vagó i ha obligat a tallar la circulació. Una circumstància que ha fet que des de Ferrocarrils es comuniqués als viatges que en aquells moments eren a l'andana que se'ls habilitaria un servei de bus per arribar a la seva destinació. Una solució que ha generat desconcert, ja que no se'ls ha especificat quan sortirà aquest autobús, ni amb quina freqüència circularà.

La incidència principal ha succeït a entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar, on primer un arbre ha caigut sobre la catenària. A més, segons ha informat el cos de Bombersun segon tronc també hauria tocat un dels vagons en circulació i en aquests moments fins a set dotacions estan desplaçades fins a la zona per assistir els passatgers. Per garantir la seguretat de la cinquantena de persones que hi viatjaven, entre els quals nens i nadons, Bombers ha considerat millor netejar la via perquè el tren pugui reprendre la marxa, la qual cosa ha obligat a tallar la via.

Notícies relacionades i més

En aquest context, els usuaris que ho vivien des de les estacions de Manresa Alta i Baixador, es queixen principalment de la manca d'informació que se'ls ha fet arribar. En aquest sentit, expliquen que només se'ls ha avisat per megafonia el tall de trànsit i el fet que s'ha establert un servei de bus, però no se'ls ha explicat amb claredat quan faria el primer viatge ni amb quina freqüència oferiria aquest servei.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents