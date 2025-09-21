Usuaris de ferrocarrils a Manresa pel temporal: "No sabem quan vindrà el bus"
L'episodi de pluges ha deixat més de 100 litres a l'entorn de la muntanya de Montserrat
El temporal de pluges que està afectant la Catalunya ha causat incidències destacables a les vies de comunicació. Una de les més importants ha estat a la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on un arbre ha caigut damunt d'un vagó i ha obligat a tallar la circulació. Una circumstància que ha fet que des de Ferrocarrils es comuniqués als viatges que en aquells moments eren a l'andana que se'ls habilitaria un servei de bus per arribar a la seva destinació. Una solució que ha generat desconcert, ja que no se'ls ha especificat quan sortirà aquest autobús, ni amb quina freqüència circularà.
La incidència principal ha succeït a entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar, on primer un arbre ha caigut sobre la catenària. A més, segons ha informat el cos de Bombers, un segon tronc també hauria tocat un dels vagons en circulació i en aquests moments fins a set dotacions estan desplaçades fins a la zona per assistir els passatgers. Per garantir la seguretat de la cinquantena de persones que hi viatjaven, entre els quals nens i nadons, Bombers ha considerat millor netejar la via perquè el tren pugui reprendre la marxa, la qual cosa ha obligat a tallar la via.
En aquest context, els usuaris que ho vivien des de les estacions de Manresa Alta i Baixador, es queixen principalment de la manca d'informació que se'ls ha fet arribar. En aquest sentit, expliquen que només se'ls ha avisat per megafonia el tall de trànsit i el fet que s'ha establert un servei de bus, però no se'ls ha explicat amb claredat quan faria el primer viatge ni amb quina freqüència oferiria aquest servei.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat
- Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma