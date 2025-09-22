Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
Els Mossos detenen dues persones i en busquen una tercera per robar targetes bancàries als caixers de la ciutat
Els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Bages el 17 de setembre
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes reincidents per enganyar víctimes en dos caixers automàtics del passeig Pere III de Manresa i aconseguir un botí de més de 3.000 euros. Van emprar l'anomenat mètode scalping, que consisteix a manipular el caixer automàtic per aconseguir quedar-se la targeta de les víctimes que cauen en el parany. La policia busca un tercer implicat en el cas. Tots tres tenen actives tres ordres de cerca i detenció per fets similars a l'Estat Espanyol.
Els fets van produir-se el 8 i el 22 de juliol, quan tres persones van aconseguir sostreure la targeta de crèdit de dues persones. Els autors van utilitzar el mètode scalping per enganyar a les víctimes i aconseguir l'accés a les seves targetes de crèdit. Aquest mètode consisteix a manipular el caixer automàtic fent que la targeta quedi encallada o bé canviant l'idioma del caixer. Quan la víctima es posa a fer ús de la targeta i introdueix el PIN els autors es posen en marxar per aconseguir el seu objectiu. Fan creure a la víctima que la volen ajudar i aprofiten un moment de distracció per sostreure-li la seva targeta o bé substituir-li per una similar, però en desús. Ràpidament, els autors fan extraccions de diners o compres en botigues, abans que la víctima s'adoni de l'engany i bloquegi la targeta.
En aquest cas, tres persones van distreure a les víctimes i sense que se n'adonessin, van aconseguir fer-se amb les seves targetes. En pocs minuts van treure 2.000 euros del caixer i en un dels casos fins i tot van fer una compra per valor de 1.075 euros. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de setembre dues persones acusades de dos delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. Busquen el tercer implicat en el cas.
Les tres persones van actuar plegades en ambdós casos. A més, tots tres tenen actives tres ordres de cerca i detenció per fets similars a l'Estat Espanyol. Un cop identificats es van localitzar i detenir dos dels presumptes autors a Torrefarrera, el Segrià.
No es descarta que estiguin implicats en més fets similars arreu del territori. Els detinguts, amb antecedents, van passar el 17 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»