Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat

Els Mossos detenen dues persones i en busquen una tercera per robar targetes bancàries als caixers de la ciutat

Els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Bages el 17 de setembre

Els Mossos busquen l'autor del robatori amb violència i intimidació

Els Mossos busquen l'autor del robatori amb violència i intimidació / MOSSOS

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes reincidents per enganyar víctimes en dos caixers automàtics del passeig Pere III de Manresa i aconseguir un botí de més de 3.000 euros. Van emprar l'anomenat mètode scalping, que consisteix a manipular el caixer automàtic per aconseguir quedar-se la targeta de les víctimes que cauen en el parany. La policia busca un tercer implicat en el cas. Tots tres tenen actives tres ordres de cerca i detenció per fets similars a l'Estat Espanyol.

Els fets van produir-se el 8 i el 22 de juliol, quan tres persones van aconseguir sostreure la targeta de crèdit de dues persones. Els autors van utilitzar el mètode scalping per enganyar a les víctimes i aconseguir l'accés a les seves targetes de crèdit. Aquest mètode consisteix a manipular el caixer automàtic fent que la targeta quedi encallada o bé canviant l'idioma del caixer. Quan la víctima es posa a fer ús de la targeta i introdueix el PIN els autors es posen en marxar per aconseguir el seu objectiu. Fan creure a la víctima que la volen ajudar i aprofiten un moment de distracció per sostreure-li la seva targeta o bé substituir-li per una similar, però en desús. Ràpidament, els autors fan extraccions de diners o compres en botigues, abans que la víctima s'adoni de l'engany i bloquegi la targeta.

En aquest cas, tres persones van distreure a les víctimes i sense que se n'adonessin, van aconseguir fer-se amb les seves targetes. En pocs minuts van treure 2.000 euros del caixer i en un dels casos fins i tot van fer una compra per valor de 1.075 euros. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de setembre dues persones acusades de dos delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. Busquen el tercer implicat en el cas.

Les tres persones van actuar plegades en ambdós casos. A més, tots tres tenen actives tres ordres de cerca i detenció per fets similars a l'Estat Espanyol. Un cop identificats es van localitzar i detenir dos dels presumptes autors a Torrefarrera, el Segrià.

No es descarta que estiguin implicats en més fets similars arreu del territori. Els detinguts, amb antecedents, van passar el 17 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.

TEMES

Tracking Pixel Contents