Els Bombers intensifiquen la recerca de la persona arrossegada per una rierada a Mediona fins al riu Anoia
L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a tenir tres metres d'alçada
Els Bombers intensifiquen aquest dilluns al matí la recerca d'una de les dues persones que van ser arrossegades per l'aigua amb el seu cotxe diumenge a la tarda per la crescuda de la riera de Mediona. Els treballs van permetre localitzar diumenge al vespre un dels desapareguts, un nen d'entre 11 i 12 anys, mentre que el seu pare segueix desaparegut. Els treballs no s'han aturat durant tota la nit, i aquest matí s'han incorporat un helicòpter i els busos per pentinar els 6 quilòmetres ja inspeccionats i uns 11 més fins arribar al riu Anoia. Concretament, el dispositiu, segons fonts del cos, busca a la confluència entre la riera i el riu, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a arribar a una alçada de tres metres, amb una força que va arrossegar el cotxe des de Mediona a Sant Quintí.
