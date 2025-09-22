Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers intensifiquen la recerca de la persona arrossegada per una rierada a Mediona fins al riu Anoia

L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a tenir tres metres d'alçada

Treballs de recerca durant la nit dels Bombers a Sant Quintí de Mediona per localitzar una segona persona desapareguda en els aiguats de diumenge

Andrea Izquierdo

ACN

Barcelona

Els Bombers intensifiquen aquest dilluns al matí la recerca d'una de les dues persones que van ser arrossegades per l'aigua amb el seu cotxe diumenge a la tarda per la crescuda de la riera de Mediona. Els treballs van permetre localitzar diumenge al vespre un dels desapareguts, un nen d'entre 11 i 12 anys, mentre que el seu pare segueix desaparegut. Els treballs no s'han aturat durant tota la nit, i aquest matí s'han incorporat un helicòpter i els busos per pentinar els 6 quilòmetres ja inspeccionats i uns 11 més fins arribar al riu Anoia. Concretament, el dispositiu, segons fonts del cos, busca a la confluència entre la riera i el riu, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia.

L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a arribar a una alçada de tres metres, amb una força que va arrossegar el cotxe des de Mediona a Sant Quintí.

