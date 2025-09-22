La jutgessa de Sabadell reobre la causa contra Ana Echaguibel 24 anys després de la mort d'Helena Jubany
La sospitosa ja va ser investigada anys enrere i el 7 d'octubre hauria prescrit el cas
Jordi Pujolar (ACN)
La jutgessa del cas Jubany ha decidit reobrir la causa contra Ana Echaguibel per la mort de la bibliotecària, 24 anys després dels fets i a molt pocs dies que prescrivís definitivament. Com en el cas de Santi Laiglesia, l'altre investigat, Echaguibel ja va ser investigada any enrere, però les indagacions no van donar fruits i el cas es va acabar arxivant el 7 d'octubre de 2005, fa gairebé vint anys.
Ara, però, la jutgessa considera "l'escenari ha canviat" gràcies als avenços científics i als nous estudis d'ADN que s'han fet del cos i la roba de la víctima. En aquest sentit, l'auto de reobertura de la causa preveu també l'obtenció de mostres genètiques d'Echaguibel per si es poden "vincular" amb l'escena del crim.
La família Jubany torna a carregar moral i esperances pràcticament en temps de descompte. La mort de l'Helena, el desembre de 2001, feia anys que estava en l'oblit i sense un judici que aclarís què va passar i qui la va drogar i la va llençar daltabaix del terrat de l'edifici del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia llavors la jove de Mataró.
Ja l'any 2021, quan estava a punt de prescriure el delicte, en passar 20 anys dels fets sense un culpable, l'acusació va aconseguir que el cas no morís definitivament i es reobrís la investigació. En aquests anys s'ha investigat Xavier Jiménez, que s'afegia així a la llista de sospitosos, i també Santi Laiglesia, que ja va estar en el radar de la justícia. A més, els avenços científics han permès ara trobar ADN seu a la roba que duia la víctima.
Pel que fa a Echaguibel, la jutgessa recorda que ja en el seu dia hi havia una acusació "bastant sòlida" però "insuficient" com per portar-la a judici. En l'arxiu, però, ja es deixava la porta oberta a la reobertura quan apareguessin "noves circumstàncies" que fossin "rellevants" per al cas. I això és justament el que ha passat ara amb els nous estudis d'ACN que s'han fet de les restes del cos i la roba d'Helena Jubany.
En aquest sentit, la jutgessa recorda que en els darrers resultats obtinguts apareixen mostres d'un nou perfil genètic femení, que no es va detectar en la primera investigació. A més, es tractaria de restes que no corresponen ni a la víctima ni a Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. L'objectiu ara és confirmar o descartar Echaguibel com a sospitosa en ferm.
"Reobrir la causa contra Echaguibel és imprescindible per continuar amb la investigació", relata la jutgessa. Quan es puguin creuar les dades amb l'ADN de la investigada, afegeix, es podria obtenir "informació determinant" per intentar "depurar responsabilitats" sobre la mort de Jubany. En el mateix auto, la jutgessa també recorda que Echaguibel va ser l'autora d'uns anònims que amenaçaven Jubany dies abans de la seva mort.
D'altra banda, la jutgessa també té pendent prendre declaració com a investigat a Santi Laiglesia. Inicialment, s'havia previst la seva compareixença per a aquest divendres 26 de setembre, però per una incompatibilitat d'agendes podria acabar ajornant-se. En aquest cas, el Jutjat i els advocats de les parts busquen una data entre els mesos d'octubre i novembre.
