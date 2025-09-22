Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró

L'actuació ha estat ordenada pel jutjat després que l'Ajuntament ho sol·licités per l'alt risc d'incendi

Dispositiu policial per desallotjar el càmping il·legal de Mataró

Dispositiu policial per desallotjar el càmping il·legal de Mataró / ACN/Ajuntament de Mataró

Jordi Pujolar / Redacció (ACN)

Mataró

Un dispositiu amb més de 300 persones entre agents de la Policia Local de Mataró, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i personal municipal es troba en marxa aquest dilluns al matí per desallotjar un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics a la carretera de Mataró a Llavaneres. En aquests terrenys de 15 hectàrees, hi consta que hi viuen 85 persones empadronades i 44 en tràmit d’empadronament, a més d’un nombre indeterminat que també hi estaria pernoctant. El desallotjament està ordenat pel Jutjat d'instrucció del contenciós administratiu número 1 de Barcelona després que l'Ajuntament de Mataró ho sol·licités per l'alt risc d'incendi de la zona, segons informen els Mossos.

Paral·lelament a aquest dispositiu de desallotjament, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i la Divisió de Medi Ambient estan duent a terme un dispositiu a la ciutat de Mataró que està relacionat amb el càmping. Es tracta d’una investigació sota secret d'actuacions.

