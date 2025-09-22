Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
L'actuació ha estat ordenada pel jutjat després que l'Ajuntament ho sol·licités per l'alt risc d'incendi
Jordi Pujolar / Redacció (ACN)
Un dispositiu amb més de 300 persones entre agents de la Policia Local de Mataró, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i personal municipal es troba en marxa aquest dilluns al matí per desallotjar un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics a la carretera de Mataró a Llavaneres. En aquests terrenys de 15 hectàrees, hi consta que hi viuen 85 persones empadronades i 44 en tràmit d’empadronament, a més d’un nombre indeterminat que també hi estaria pernoctant. El desallotjament està ordenat pel Jutjat d'instrucció del contenciós administratiu número 1 de Barcelona després que l'Ajuntament de Mataró ho sol·licités per l'alt risc d'incendi de la zona, segons informen els Mossos.
Paral·lelament a aquest dispositiu de desallotjament, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i la Divisió de Medi Ambient estan duent a terme un dispositiu a la ciutat de Mataró que està relacionat amb el càmping. Es tracta d’una investigació sota secret d'actuacions.
