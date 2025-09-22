Troben el cos del menor arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona i continuen buscant al pare
L'home conduia acompanyat pel seu fill d'entre 11 i 12 anys quan una llengua d'aigua sobtada se'ls va endur riu avall
ACN
El cos trobat pels serveis d'emergències aquesta nit a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) és el d'un menor d'entre 11 i 12 anys que anava probablement amb el seu pare en un vehicle arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès). Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, des d'aquesta última localitat, on els Bombers de la Generalitat han muntat un centre de comandament al pavelló esportiu per coordinar la recerca del segon desaparegut. 87 efectius seguiran buscant l'home durant tota la nit.
A les 18.32 hores, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís des de Mediona d’un cotxe arrossegat pel riu de Bitlles amb dues persones dins. S’ha contrastat la informació amb diversos testimonis i, en considerar-la versemblant, l’helicòpter del SEM ha sobrevolat el riu de Bitlles en direcció sud. Segons els testimonis, el vehicle volia passar per un tram de risc i l'han advertit que no ho fes. Finalment, però, ha volgut creuar, i una llengua d'aigua sobtada se l'ha endut riu avall.
A les 19.17 hores, l’helicòpter ha albirat un cotxe a un quilòmetre del punt d’avís i els efectius submarinistes han accedit a l’interior per descartar la presència de persones i recollir documentació. El dispositiu de Bombers està format per 21 dotacions amb Unitat de Comandament Mitjana, efectius GRAE Muntanya i Sub, unitat de drons, Grup Caní de Recerca i el Grup Operatiu de Suport.
No es va enviar alerta als telèfons mòbils
Preguntada sobre el motiu de no enviar una alerta als telèfons mòbils, Parlon ha explicat que aquests avisos només són útils quan se sap el ris concret per una zona i hora determinades. A més, ha dit que la població feia dies que estava alertada de les pluges intenses d'aquest diumenge a tot el país i s'havia recomanat no fer activitats a l'aire lliure ni arriscar-se a travessar rius o rieres.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort en un missatge a X i ha dit que "continua la recerca d’una persona desapareguda". El president espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el condol a familiars i amics del mort, ha agraït la feina dels serveis d'emergències i demana màxima precaució pel temporal.
