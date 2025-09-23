A judici el cas instruït a Solsona d'un home que s'enfronta a 4,5 anys de presó per dur 50 grams de cocaïna al cotxe
Els agents el van enxampar mentre feia un presumpte passi de droga en una estació de servei de la C-1410Z
Roger Segura (ACN)
La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 9.000 euros per a un home a qui van enxampar amb 50 grams de cocaïna dins el cotxe. Els fets es remunten al mes d'agost del 2018 i la instrucció ha anat a càrrec del jutjat de Solsona. Cap a les 6.20 hores, uns agents que estaven fent tasques de vigilància en una estació de servei de la C-1410Z van observar un individu que entrava a l'interior d'un vehicle i en sortia al cap de poca estona. Davant els indicis que s'hagués produït un passi de droga, els policies van aturar el vehicle que conduïa el processat i a la part posterior del seient del copilot hi van localitzar un paquet amb uns 50 grams de cocaïna amb una puresa del 86%, segons l'escrit d'acusació del fiscal.
L'home anirà a judici acusat d'un suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues que causen danys greus a la salut. La vista està previst que se celebri el 2 d'octubre a l'Audiència de Lleida.
