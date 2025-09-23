L'alcalde de Mediona diu que al poble hi ha «frustració» per la mort del pare i un fill arrossegats per l'aigua: «No ens hem de pensar que som immortals»
L'home viatjava amb el seu fill, veí de Masquefa, quan van ser sorpresos per una crescuda d'un torrent
Gemma Sánchez Bonel (ACN) / Redacció
El minut de silenci celerat aquest dimarts al migdia davant l’Ajuntament de Mediona (Alt Penedès) en record del pare i el fill arrossegats per l'aigua diumenge ha reunit un centenar de veïns i representants polítics. L’alcalde de Mediona, Servand Casas, ha agraït insistentment la tasca dels serveis d’emergències per localitzar els cossos de l'home, resident al municipi, i del menor, que vivia amb la mare a Masquefa (Anoia) i ha aprofitat l'ocasió per afirmar que, entre el veïnat, hi ha una certa sensació de “frustració”: diverses persones van advertir l’home que no creués el torrent del Duc.
“No ens hem de pensar que som immortals, perquè la natura té el seu camí i ella pot amb nosaltres”, ha afirmat l’alcalde, que ha explicat que l’home va creuar per un pont habilitat sobre el torrent, però la crescuda va ser de tanta magnitud que l’aigua es va desbordar i se’l va endur per davant. “Cal que pensem sempre fredament i treballem perque la vida és una joia que no podem destruir i menys encara si tenim un ésser estimat al costat”, ha conclòs.
La víctima estava empadronat a la urbanització Monterrei Parc des de feia aproximadament sis anys, segons indiquen fonts municipals.
Dos dies de dol oficial
Els ajuntaments de Mediona i Sant Quintí de Mediona han decretat dos dies de dol oficial per la mort del pare i fill. Els dos consistoris han suspès aquest dimarts i demà dimecres totes les activitats lúdico-esportives. Entre altres, s'aturen els entrenaments dels equips de futbol i bàsquet.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona