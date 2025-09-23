Un centenar de veïns de Mediona dediquen un minut de silenci al pare i el fill arrossegats per la riuada
S'ha decretat dos dies de dol tant en aquest municipi com a Sant Quintí de Mediona i a Masquefa, on el menor vivia amb la seva mare
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
Els ajuntaments de Mediona i Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) han decretat dos dies de dol oficial per la mort del pare i fill que diumenge van ser arrossegats per la crescuda sobtada del Torrent del Duc. Els dos consistoris han suspès aquest dimarts i demà dimecres totes les activitats lúdico-esportives. Entre altres, s'aturen els entrenaments dels equips de futbol i bàsquet. Al mateix temps, avui a les 12 h s'ha celebrat un minut de silenci davant l'Ajuntament de Mediona, municipi on estava empadronat el pare, que vivia a la urbanització Monterrei Parc des de feia aproximadament sis anys, segons indiquen fonts municipals.
Pel que fa al menor, vivia amb la seva mare a Masquefa (Anoia), municipi que ja va decretar ahir, dilluns, dos dies de dol i va traslladar el seu suport a la comunitat educativa de l'escola El Turó, on estudiava l'infant.
La concentració davant l’ajuntament de Mediona ha reunit un centenar de veïns i representants polítics, com la consellera d’Interior, Núria Parlon. L’alcalde, Servand Casas, ha agraït insistentment la tasca dels serveis d’emergències per localitzar els cossos dels veïns arrossegats per l’aigua. Casas ha dit que entre el veïnat hi ha una certa sensació de “frustració” perquè diverses persones van advertir l’home que no creués el torrent.
Ambdós eren coneguts al municipi on estava empadronat l'home, de 47 anys, però també tenien molta relació amb Sant Quintí de Mediona, ja que aquest poble està més a prop de la urbanització on tenen la casa que no pas el nucli central de Mediona, situat a més de 6 quilòmetres.
De fet, el cotxe endut diumenge per la força de l'aigua va aparèixer a l'altura de Sant Quintí, relativament a prop d'on havia desaparegut. En aquest municipi van instal·lar el centre de comandament els serveis d'emergència. El cos del fill, de 10 anys, va ser localitzat poques hores després, endut per l'aigua fins al terme municipal de Sant Pere de Riudebitlles. Dilluns al migdia, els cossos de rescat trobaven el cos del pare a la llera del riu al pas per Sant Quintí.
