Per què la cocaïna que circula per la Catalunya central és tan pura?
Policies, jutges i experts constaten que la substància comissada al territori està menys adulterada que en el passat
Redacció
L'Audiència de Lleida jutjarà el mes que ve un acusat de vendre cocaïna que va ser detingut l'estiu de 2018. Quan el Jutjat de Solsona va començar a instruir el cas, va comprovar que la puresa de la substància que presumptament distribuïa aquest home, que s'enfronta a una petició de quatre anys i mig de presó, era molt elevada, en concret, del 86%. Pocs anys abans, aquesta proporció era impensable, ja que els traficants adulteraven molt més la mercaderia.
Aquest cas no és excepcional, en absolut. De fet, aquest percentatge s'ha convertit en una mena d'estàndard a mercats com la Catalunya central. La raó d'aquesta evolució, molt perillosa ja que el consum d'aquests tòxics pot desencadenar una sobredosi més fàcilment que els estupefaents que corrien pel mercat negre en el passat, és complexa i geogràficament llunyana. Colòmbia ha estat tradicionalment una potència mundial en la producció d'aquest producte, però ara la seva hegemonia és absoluta.
Així, les seves exportacions estan creixent tant que les xarxes no tenen cap problema a oferir pel mateix preu coca de millor qualitat. A l'Informe Mundial sobre Drogues de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) es xifra l'increment en un 53%. El Govern d'aquest país destaca que també han augmentat les incautacions, però alhora admet que necessita ajuda a escala internacional.
El programa Energy Control, que col·labora amb el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat confirma el mateix que s'ha observat als jutjats i les comissaries catalanes: la cocaïna que es ven i es compra al territori té una gran puresa. Els moviments que porten a terme les màfies per la regió són habituals i abundants. El gènere amb que comercien és aquell que els arriba de Colòmbia. I sense que calgui "tallar" la droga, arriba als clients amb el doble o el triple d'essència tòxica que abans.
L'ONU posa el focus a Colòmbia davant un augment del 53% en la producció de cocaïna
L'Informe Mundial sobre Drogues relaciona l'increment en els cultius de coca al país amb la producció global més gran de l'alcaloide. El Govern emfatitza els seus èxits a les incautacions mentre busca canvis de política internacional
Un estudi del programa Energy Control del Grup ABD sobre els mercats de drogues a Espanya ha revelat que la cocaïna travessa un període de màxima puresa i mínima adulteració, cosa que incrementa els riscos de patir una sobredosi pel consum d'aquestes substàncies.
Són les conclusions d'Energy Control, el programa de reducció de riscos a l'àmbit del consum recreatiu de drogues de l'Associació Benestar i Desenvolupament, que col·labora amb el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat.
Addicionalment, la investigació ha revisat l'evolució en el temps d'aquests estupefaents després de comparar-los amb substàncies anteriors, amb un total de 17.000 mostres analitzades. "La cocaïna està en uns nivells històricament alts de puresa, cosa que també ha portat una caiguda important a l'adulteració", ha assenyalat el coautor de l'estudi i director estatal d'Energy Control, Claudio Vidal.
La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 9.000 euros per a un home a qui van enxampar amb 50 grams de cocaïna dins el cotxe. Els fets es remunten al mes d'agost del 2018 i la instrucció ha anat a càrrec del jutjat de Solsona. Cap a les 6.20 hores, uns agents que estaven fent tasques de vigilància en una estació de servei de la C-1410Z van observar un individu que entrava a l'interior d'un vehicle i en sortia al cap de poca estona. Davant els indicis que s'hagués produït un passi de droga, els policies van aturar el vehicle que conduïa el processat i a la part posterior del seient del copilot hi van localitzar un paquet amb uns 50 grams de cocaïna amb una puresa del 86%, segons l'escrit d'acusació del fiscal.
L'home anirà a judici acusat d'un suposat delicte contra la salut pública per tràfic de drogues que causen danys greus a la salut. La vista està previst que se celebri el 2 d'octubre a l'Audiència de Lleida.
