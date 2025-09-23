Parlon defensa l’actuació de Protecció Civil el diumenge i admet que els temporals són cada cop més difícils de predir
La consellera fa una crida a reforçar l’autoprotecció després del succés de Mediona
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
"No hi havia millor manera d'informar en aquest cas". Així s'ha expressat la consellera d’Interior, Núria Parlon, dos dies després que un pare i un fill morissin arrossegats per la crescuda d’un torrent a l’Alt Penedès en un context d’activació del pla Inuncat. En una atenció als mitjans després de participar al minut de silenci celebrat a Mediona, on vivia l’home, Parlon ha reconegut que hi ha “molta confusió” sobre l’enviament d’alertes als mòbils per situacions de risc, però ha recalcat que aquestes van associades a unes predicions meteorològiques de temporals que cada cop són més difícils d’anticipar. Per això ha insistit en demanar consciència sobre la necessitat que la ciutadania s’autoprotegeixi.
La consellera ha recalcat que per enviar una alerta als mòbils “cal una situació d’emergència”, la qual “no es pot definir de forma arbitrària ni per ciència infundada, sinó per la predicció meteorològica”. Ha apuntat, però, que els temporals són cada cop “més violents i inestables”, de manera que són “més difícils de predir amb exactitud per part dels serveis meteorològics catalans, estatals i europeus”.
En aquest sentit, ha subratllat que els fenòmens climàtics “s’han desestacionalitzat”, de manera que les pluges són “molt més violentes fora dels moments en què s’esperen”.
Per això ha dit que, en base a les prediccions que es tenien, el cap de setmana passat Protecció Civil es va centrar en l’activació del pla Inuncat i en recalcar la necessitat que la ciutadania s’autoprotegís amb missatges que es van començar a divulgar dijous. Ha assegurat que des de la Generalitat es va difondre “per totes les vies possibles” quines eren les situacions de risc que calia evitar.
“Ara el que necessitem és que s’entengui que hi ha riscos reals i que cal adoptar una actitud responsable per autoprotegir-nos”, ha afegit, en relació a atendre els consells que sistemàticament es transmeten a la població sobre com actuar quan se surt d’excursió a la natura, quan hi ha riscos de temperatures elevades i incendis o de pluges torrencials.
Parlon ha fet aquestes declaracions des de Mediona, on aquest dimarts l’Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci. En aquest municipi residia l’home que diumenge va ser arrossegat per una crescuda del Torrent del Lluc, en un pas que va creuar per arribar a casa, a la urbanització Monterrei Parc. El vehicle que conduïa acompanyat del seu fill va ser trobat a poca distància, al terme municipal de Sant Quintí, on també s’han acordat dos dies de dol.
