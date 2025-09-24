Alerta pel consum a l'àrea central de drogues d'enorme puresa i d'estupefaents molt potents i desconeguts
Proliferen als locals nocturns pastilles d'èxtasi amb una gran quantitat d'MDMA i substàncies poc analitzades com el 4-CMC
Redacció
El mercat de les drogues a Catalunya s'ha tornat extremadament perillós en poc temps. Malgrat que ja ho era abans, la competència entre bandes de narcotraficants és ara molt més crua. Ho demostren els múltiples episodis violents registrats en àrees com la regió central en els últims dos anys, amb robatoris de mercaderies entre xarxes criminals, tirotejos, amenaces i extorsions.
En paral·lel, el risc per als consumidors, tant si són ocasionals com si són habituals, també s'ha incrementat. La sobreproducció de cocaïna a Colòmbia ha propiciat que les dosis que es distribueixen per mercats solvents, com les comarques interiors de Catalunya, siguin molt més pures i, per tant, menys previsibles.
Fins i tot s'està donant aquest canvi en entorns com Barcelona o la Costa Brava, on és fàcil enganyar els compradors perquè sovint són turistes sense bagatge i massa beguts per saber què estan adquirint, el mateix que els investigadors han detectat a les Illes Balears, Madrid o Màlaga.
Serveis mèdics, policies, jutges i fiscals estan igualment preocupats perquè substàncies altament perilloses, sobretot el 4-CMC, estan sent venudes com si fossin estupefaents coneguts per la majoria de clients, per exemple, pastilles d'èxtasi (MDMA). Una de les alarmes més agudes per aquest controvertit component, 4-CMC, es va donar al territori per culpa d'una remesa de píndoles amb el logotip de la marca esportiva Under Armour.
Però la situació d'alerta més recent es va donar l'últim cap de setmana a la demarcació de Barcelona, diverses províncies andaluses i Madrid, on es va detectar metamfetamina que estava sent despatxada pels camells com si fos cristall d'MDMA. Els efectes de la metamfetamina són diferents i duradors, la qual cosa va angoixar alguns usuaris, principalment de matinada en discoteques i altres locals d'oci.
Uns mesos abans, entre gener i maig, ja s'havia descobert partides de pastilles d'MDMA, de colors i anagrames variats, amb més de 250 mil·ligrams per unitat, una quantitat notablement superior a la freqüent, la qual cosa va desconcertar molts clients.
Els analistes més experimentats confessen que disposen de poca informació de substàncies com el 4-CMC. Es tracta de la clefedrona (o 4-clorometcatinona), un psicoestimulant de la família de les catinones (un tipus d'alcaloide) que allibera serotonina. El 2014 va ser identificada, juntament amb el seu isòmer, la 3-CMC, i es va fiscalitzar a escala internacional el 2020. Està integrada en la Llista II de la Convenció sobre substàncies psicotròpiques de 1971.
Traficants de Barcelona, Castelló, Mallorca, Madrid, Múrcia, Sevilla, Granada i Càceres van col·locar 4-CMC com si fos cristall d'MDMA el juny de 2023. Segons el portal TripSit, una dosi superior als 100 mil·ligrams es considera alta. No hi ha detalls sobre volums tolerables si la droga és esnifada.
En forma de pastilla, pot tardar fins a una hora a desencadenar efectes. Qui l'ingereix oralment es torna més sociable, fins al punt que pot sentir eufòria, un increment d'energia i un augment del desig sexual. Per via nassal, és un estupefaent estimulant, com l'amfetamina.
Com a contrapartida, els consumidors poden patir insomni, ansietat, un pols cardíac elevat i una alta pressió sanguínia, vasoconstricció perifèrica, bruxisme, pupil·les dilatades, suor, temperatura corporal en ascens... Hi ha descrits diferents casos d'intoxicacions fatals, en especial, quan la clefedrona s'ha combinat amb altres drogues.
S'ignoren els riscos del 4-CMC a llarg termini perquè la comercialització de la substància és recent, com conclou un grup de professionals vinculats a l'associació Energy Control, l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona en un article publicat a la prestigiosa revista científica Human Psychopharmacoloy: Clinical & Experimental.
El DOC és un altre estupefaent emprat de manera fraudulenta. Ha estat camuflat a Catalunya com si fos LSD, és a dir, dietilamida d'àcid lisèrgic, amb la forma de tripis de color groc i amb el símbol de Bitcoin. Aquesta amfetamina psicodèlica de llarga durada pot produir vasoconstricció i altres efectes circulatoris greus.
Les sospites sobre el motiu d'aquesta tendència són complementàries. Hi ha màfies que treballen amb narcòtics més potents per apartar la competència del negoci. Certs intermediaris adulteren els tòxics de proveïdors enemics perquè els compradors tinguin una mala experiència. En ocasions, hi ha operaris de laboratoris clandestins que fan servir matèria primera més econòmica, sense importar-los la salut dels consumidors. Altres no tenen la suficient perícia per sintetitzar les drogues com ells voldrien.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: 'És diferent que a Barcelona