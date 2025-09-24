Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central

Les dues persones perdudes van ser trobades des de l'helicòpter de rescat dels Bombers

Un helicòpter dels Bombers

Un helicòpter dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Dimarts complicat als boscos de la Catalunya central. Els Bombers de la Generalitat van haver d'iniciar dos dispositius de recerca per dos boletaires desapareguts a casa nostra. Un es va perdre a Montferrer i Castellbò i l'altre a Coll de Nargó. En ambdós casos, els van trobar il·lesos.

La primera alerta per una persona desapareguda mentre collia bolets va ser a Montferrer i Castellbò a les 15.16 h. Els Bombers hi van treballar amb 9 dotacions terrestres, diversos efectius del Grup Caní de Recerca (GRCR), el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i l'helicòpter del MAER. Finalment, des del mitjà aeri, el van localitzar desorientat però sense ferides. El van acompanyar fins al refugi de la Basseta.

Poc després, els Bombers van rebre una altra trucada a les 17.16 h per una dona que havia sortit a buscar bolets i que no havia tornat a casa. En aquest cas, també va ser localitzada des de l'aire. Un cop va ser rescatada, la van dur on l'esperaven els familiars. Els Bombers hi van treballar amb 14 dotacions terrestres, l'helicopter del MAER, el GRCR i el GRAE.

