Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
Les dues persones perdudes van ser trobades des de l'helicòpter de rescat dels Bombers
Dimarts complicat als boscos de la Catalunya central. Els Bombers de la Generalitat van haver d'iniciar dos dispositius de recerca per dos boletaires desapareguts a casa nostra. Un es va perdre a Montferrer i Castellbò i l'altre a Coll de Nargó. En ambdós casos, els van trobar il·lesos.
La primera alerta per una persona desapareguda mentre collia bolets va ser a Montferrer i Castellbò a les 15.16 h. Els Bombers hi van treballar amb 9 dotacions terrestres, diversos efectius del Grup Caní de Recerca (GRCR), el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i l'helicòpter del MAER. Finalment, des del mitjà aeri, el van localitzar desorientat però sense ferides. El van acompanyar fins al refugi de la Basseta.
Poc després, els Bombers van rebre una altra trucada a les 17.16 h per una dona que havia sortit a buscar bolets i que no havia tornat a casa. En aquest cas, també va ser localitzada des de l'aire. Un cop va ser rescatada, la van dur on l'esperaven els familiars. Els Bombers hi van treballar amb 14 dotacions terrestres, l'helicopter del MAER, el GRCR i el GRAE.
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: 'És diferent que a Barcelona
- Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera