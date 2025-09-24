Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
Una persona ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
Els Bombers han apagat també una furgoneta incendiada a la Pobla de Lillet aquesta nit
Una topada entre dos cotxes ha acabat amb un turisme incendiat, un ferit i la C-16 tallada aquest dimecres al matí a Balsareny. Dos vehicles han patit un xoc per encalç al punt quilomètric 69 pels volts de les 7 del matí i un d'ells ha començat a cremar immediatament.
Els Bombers de la Generalitat han treballat amb quatre dotacions per apagar les flames de l'incendi que ha acabat calcinant completament un dels dos cotxes accidentats. Una persona ha resultat ferida lleu i ha sigut traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. A causa de l'accident, els Mossos d'Esquadra han tallat la via durant una estona. A les 9 del matí ja havia estat reoberta.
No ha estat l'únic vehicle incendiat en les darreres hores a la Catalunya central. Els Bombers també han apagat aquesta nit l'incendi d'una furgoneta a la Pobla de Lillet. Van rebre l'avís a les 23.42 h i hi han treballat amb una dotació. El vehicle ha quedat insalvable.
