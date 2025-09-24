El sorprenent perfil de la víctima de sobredosi a Catalunya: quants anys té i com perd la vida
Salut intensificarà les accions de sensibilització arreu del territori, amb tallers i accions comunitàries, per evitar més morts
Redacció
Les últimes dades disponibles del Departament de Salut sobre l'indicador de "mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives" revelen que el 87% de les morts per sobredosi al país "van presentar un patró de policonsum". Això significa que pràcticament en nou de cada deu ocasions, les víctimes havien pres més d'una droga abans de perdre la vida.
El tòxic més freqüent quan es van donar aquests desenllaços va ser la cocaïna, en concret, en un 56% del total de les defuncions. D'acord amb la informació recopilada per la Conselleria, els hipnosedants, amb un 55%, ocupaven la segona posició en aquesta terrible classificació. En tercer lloc apareix a les estadístiques l'alcohol, amb un 51%. Els opioides (41%) també són molt habituals en les sobredosis fatals.
El 76% de les morts van ser d'homes, amb una mitjana d'edat de 48,8 anys. El 71,6% de les pèrdues es van produir als domicilis dels perjudicats. Un fet com aquest, per a l'Administració, subratlla la importància de formar les persones que conviuen amb els consumidors en primers auxilis i detecció precoç. Des de la posada en marxa del Programa de Prevenció de la Sobredosi l'any 2009, s'ha aconseguit que més de 16.500 catalans tinguin nocions sobre com respondre davant d'una emergència d'aquest tipus. Igualment, s'han distribuït 17.200 vials de naloxona, el medicament pel tractament de la sobredosi per opioides.
Salut intensificarà les accions de sensibilització arreu del territori, amb tallers i accions comunitàries. Considerant les notícies recents sobre l'elevada puresa de les drogues de disseny i la cocaïna a l'àrea central i l'extensió de nous narcòtics, els experts conclouen que cal més informació i menys prejudicis.
