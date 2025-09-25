Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntaven motocicletes robades a Sant Vicenç de Castellet
Els integrants del grup emmagatzemaven les parts en un traster de Granollers i les enviaven al nord d'Àfrica
Redacció
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Martorell han detingut quatre homes, d'entre 41 i 57 anys, com a presumptes autors de diversos delictes de robatori de motocicletes i receptació. Segons fonts policials, els vehicles es desmuntaven a una zona rural de Sant Vicenç de Castellet i s'emmagatzemaven en un traster de Granollers.
A finals del 2024, una investigació policial va permetre detenir tres homes com a presumptes integrants d'un grup criminal especialitzat en el robatori i desballestament de motocicletes a l'àrea del Baix Llobregat i Barcelonès. En el decurs d'aquella investigació, es va localitzar un altre possible punt de receptació del mateix grup, concretament a la localitat de Granollers.
L'agost del 2025, es va tenir coneixement part del grup detingut a finals del 2024, continuaven amb la mateixa activitat delictiva i feien servir el traster de Granollers com a punt d'emmagatzematge de les peces sostretes de les motocicletes. A més, els investigadors, van poder comprovar que previ al desballestament, les motocicletes sostretes eren traslladades a una zona d'horts de Sant Vicenç de Castellet. El 17 de setembre, la Unitat d'Investigació de Martorell, van localitzar a les persones investigades com descarregaven d'una furgoneta paquets voluminosos els quals contenien peces de motocicletes.
Arran de la investigació que es va dur a terme durant aquest mes de setembre, es van recuperar un total de 8 motocicletes, què van ser sostretes en diversos municipis del Baix Llobregat i del Barcelonès. Posteriorment, es va inspeccionar l'interior del traster localitzant multitud de peces de motocicletes preparades en paquets per ser traslladades al Nord d'Àfrica. Els quatre detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser requerits per l'autoritat judicial competent. Cal destacar que dels quatre homes detinguts, un d'ells era autor multireincident, amb diversos antecedents de la mateixa tipologia delictiva.
