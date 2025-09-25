Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
Els equips d'emergència l'han trobat a dos quarts de tres de la tarda a prop d'on tenia el cotxe aparcat, a la carretera de Castellar de n'Hug
EFE
Els Bombers de la Generalitat han localitzat sa i estalvi a un quilòmetre del castell de Mataplana (Gombrèn) el veí de Ripoll de 77 anys que va sortir a collir bolets aquest dimecres al matí, va tornar a casa seva i, en veure que havia perdut el mòbil, va tornar al bosc a buscar-lo i ja no va retornar al seu domicili. S'està a l'espera que els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li facin un reconeixement per confirmar que es troba en bon estat de salut.
Segons fonts policials, ahir dimecres al matí el veí de Ripoll va sortir a buscar bolets per la zona de Gombrèn en direcció a Castellar de n'Hug (Berguedà) i va tornar a casa a l'hora de dinar.
En arribar es va adonar que, molt possiblement en una caiguda que havia patit, havia perdut el mòbil, per la qual cosa cap a les 17 hores va tornar al lloc per recuperar el telèfon, i es va emportar amb ell el cel·lular de la seva dona. Cap a les 21:30 hores, veient que no havia tornat a casa, els seus familiars van anar a denunciar la desaparició i d'immediat es va activar un dispositiu de recerca amb el centre de comandament avançat darrere de l'ajuntament.
Els equips d'emergència, en total uns 120 efectius, l'han estat buscant a la nit i finalment a les 14:36 hores se l'ha localitzat caminant per una via a uns 2 quilòmetres en línia recta d'on havia deixat el cotxe, a la carretera de Gombrèn a Cal Ros i a 1 quilòmetre per sobre del Castell de Mataplana.
Els bombers no van aconseguir trobar el senyal del mòbil de la seva dona, que portava ell, però sí que gràcies als programes de geolocalització que portaven els drons que van utilitzar el mòbil perdut del buscador de bolets.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys