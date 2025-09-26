Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen sense vida el boletaire desaparegut a Bóixols des de dimarts

L'home es va perdre mentre buscava bolets amb el seu germà

Carpa instal·lada pels Bombers al Coll de Bóixols, entre l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, per coordinar els treballs de recerca d'un boletaire desaparegut

Carpa instal·lada pels Bombers al Coll de Bóixols, entre l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, per coordinar els treballs de recerca d'un boletaire desaparegut / ACN

ACN

Barcelona

Els Bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca. L’home, de 83 anys, estava desaparegut des de dimarts al vespre. L’avís es va rebre a les 20.06 hores.

El boletaire anava acompanyat del seu germà fins que en un moment donat es van separar.

