Localitzen sense vida el boletaire desaparegut a Bóixols des de dimarts
L'home es va perdre mentre buscava bolets amb el seu germà
ACN
Barcelona
Els Bombers han localitzat el cos del boletaire desaparegut a Bóixols, al terme municipal d’Abella de la Conca. L’home, de 83 anys, estava desaparegut des de dimarts al vespre. L’avís es va rebre a les 20.06 hores.
El boletaire anava acompanyat del seu germà fins que en un moment donat es van separar.
