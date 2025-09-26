Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Furgonetes i camionetes

Més de la meitat dels transportistes dóna positiu en un control de drogues a Barcelona

Un operatiu de la Guàrdia Urbana en horari diürn a la Zona Franca detecta que 18 dels 34 conductors que es van sotmetre a la prova havien consumit estupefaents

Dos motos de la Guàrdia Urbana en un control a Barcelona.

Dos motos de la Guàrdia Urbana en un control a Barcelona. / GUARDIA URBANA

El Periódico

Barcelona

La Guàrdia Urbana ha multat 18 transportistes que van donar positiu per consum de droga en un operatiu dilluns passat a furgonetes o camionetes que circulaven per la Zona Franca, a Barcelona. La policia local ha explicat aquest divendres que "més del 50% dels conductors" que es van sotmetre a la prova "conduïen sota els efectes de substàncies estupefaents".

El cos ha indicat que 34 conductors de vehicles de transport de mercaderies lleugeres van passar pel control a la Zona Franca. La comprovació estava focalitzada en transportistes per descobrir si conduïen havent consumit alcohol o drogues.

Fonts municipals precisen que el control es va practicar entre les 07:00 i les 14:00 hores. Afegeixen que es van imposar multes de trànsit per la infracció de conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

